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即市新聞

21/12/2020 13:08

【京東健康破頂】科網股偏弱，線上醫療當炒，有貨無貨如何操作？

　　《經濟通通訊社記者劉孝言２１日報道》疫情反彈，線上醫療股成為近日市場焦點，京東健
康（０６６１８）上市後股價累升逾倍，阿里健康（００２４１）亦於今日再創新高，惟一眾科
網龍頭股表現失色，京東集團（０９６１８）更於日前觸底百天線（約３０５點），阿里巴巴（
０９９８８）更於２５０元區間徘徊逾半個月，仍受螞蟻集團煞停上市陰霾影響。所謂趨勢大於
一切，投資者或有意趁勢，考慮轉倉持有線上醫療股。
　
＊科網股宜續持有不急於換馬＊

　　千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通訊社》表示，投資者不宜套現追入線上醫療股。
雖然京東阿里集團、阿里巴巴等科網股短期受壓，內地當局有意對互聯網行業加強監管，令相關
板塊氣氛趨弱，但他認為僅屬短期調整，在市場消化相關消息後，便會開始回復正常表現。如騰
訊（００７００）股價亦於早前遭政策風險受創，待市場消化消息，加上公司基本面有增長，該
股便回復健康升勢，故他仍看好科網股中長線發展，更建議投資者可趁現時股價回調吸納相關股
份，由現價開始入第一注，股價每回調１５％再分注吸納。

＊線上醫療股可作中長線部署＊

　　線上醫療股近日熱炒，何啟俊則認為相關股份除短炒外更值得中長線持有。他指京東健康及
阿里健康等線上醫療股將受惠於國策，當中更推薦京東健康。由於該公司兩種主要業務亦有望提
振，首先內地的醫療改革擬加強線上買賣藥品的開放程度，或將放寬各種新處方藥於線上交易，
有助該公司相關業務發展。另外亦有消息指線上應診或將納入國家醫保範圍，京東健康因而受惠
。他表示，疫情令市民消費習慣改變，線上購物更加普及，加上該股被納入多項指數，受資金追
捧，推薦投資者如有貨宜長期持有，無貨亦可現價建倉作中長線部署。

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