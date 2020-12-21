《盤後部署》疫苗成效左右後市，港股料短期維持拉鋸格局

《經濟通通訊社２１日專訊》歐美疫情嚴峻，雖然多國已開始為民眾接種疫苗，但市場憂中

美關係及國內新經濟龍頭面對反壟斷壓力，港股低開７５點，失１０天線（約２６４４１點），

開市後跌幅擴大，曾挫２２３點，見２６２７４點半日低，Ａ股低開高收，港股之後喘穩，跌幅

曾縮至不足１０點，見２６４９８點全日高。午後歐美期貨下挫，港股復挫逾１７０點，收報

２６３０６，跌１９１點或跌０﹒７２％，主板成交１４３８﹒８４億元。國企指數報

１０４０１，跌８１點或跌０﹒７８％。

Ａ股低開高收，上證綜合指數報３４２０，升２５點或升０﹒７６％；深證成份指數報

１４１３４，升２８０點或升２﹒０３％。兩市全日成交８６４４億元人民幣，是半個月以來成

交新高。

藍籌股方面，匯控（００００５）挫４﹒０１％，報３９﹒５元；拖低大市，為跌幅最大藍

籌；中移動（００９４１）吐３﹒０７％，報４４﹒１５元；中聯通（００７６２）跌

２﹒６３％，報４﹒４４元。相反，藥明生物（０２２６９）升３﹒６６％，報９０﹒６５元；

港交所（００３８８）破位後愈升愈有，升２﹒２８％，報４０３元；友邦保險（０１２９９）

升０﹒３９％，報８９﹒８５元；騰訊（００７００）跌１﹒３８％，報５７２元。



＊儲局官員指新紓困計劃有利美經濟，美專家看好傳統零售商跑贏大市＊



美國三藩市聯儲銀行總裁戴利（Ｍａｒｙ Ｄａｌｙ）表示，美國經濟未來數月情況相當具

挑戰性，如果國會通過推出總值９０００億美元的新紓困計劃，將對當地經濟有很大益處。她又

相信，如果民眾廣泛接種新冠疫苗，將對經濟有利。美國國會共和民主兩黨仍在商討有關計劃，

預期周日較後時間開會表決。戴利指，不知道有關商討進展，但相信各方希望動用最大力量支援

受疫情重創的經濟。

有投資專家為明年美股的投資方向作出評估，預期傳統零售商可能因應經濟復甦，明年有較

佳表現。Ｂｏｋｅｈ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ首席投資主管Ｋｉｍ

Ｆｏｒｒｅｓｔ認為，傳統零售商股價明年表現將較今年更佳，主要是因為美國民眾明年上半年

勢必廣泛接種新冠疫苗，令他們願意到商店購物，刺激實體店銷情。Ｍａｃｑｕａｒｉｅ資產管

理公司中小企投資主管Ａｌｅｘ Ｅｌｙ相信，美國國會洽談中的新紓困計劃將有全民派錢部分

，此舉將有助提升民眾購物情緒，利好零售股。他估計，有關企業要到明年下半年，或者

２０２２年公布季度業績時，才會全面反映有關銷售情況。



＊大市欠缺催化劑，料未能升穿２７０００點＊



周五是聖誕節假期，加上周四為平安夜，港股本周只有三日半交易日。同時，市場在假期前

偏靜，後市缺乏大方向。早前最大利好的因素為疫苗推出，惟現時已消化得七七八八。市場正在

觀望疫苗接種後的成效，以及疫情反覆，相信大市有缺乏大催化劑情況下，短期未能升破

２７０００點。

中央經濟工作會議即將舉行，市場關注中國如何在財政和貨幣上施政，來面對環球經濟和疫

情的變化。加上雖然市場資金充裕，但新經濟股仍在調整，舊經濟股難以大幅攀升，相信港股於

２６０００至２７０００區間繼續橫行，只要能收２６５００水平或以上，走勢仍未屬悲觀。

（ｃａ）

