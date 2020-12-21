【新冠肺炎】英衛生大臣形容變種病毒株已失控，倫敦宣布緊急封鎖

《經濟通通訊社２１日專訊》英國衛生大臣夏國賢周日（２０日）直言，新冠肺炎變種病毒

株已經失去控制，英國政府必須盡快採取行動控制病毒傳播，並強調倫敦與英格蘭西南部較嚴格

的限制措施可能需要持續實施一段時間，以阻止變種病毒株快速擴散。

英國周日確診病例激增３５９２８宗，是自疫情開始以來最高單日增幅，並出現３２６宗死

亡病例，死亡病例累計超過６﹒７萬宗。

英國首相約翰遜周六（１９日）宣布取消允許聖誕節期間三個家庭進行五日室內聚會的計劃

，並對倫敦、英格蘭西南部實施新的第四級限制措施，接近今年３月實施的全國封鎖。

英國政府首席科學顧問瓦蘭斯透露，變種病毒株相信是９月中在倫敦或東南部肯特郡首先出

現，而據基因、實驗室等初步研究分析，變種病毒株的傳染力明顯高近７０％，但相信並非更致

命。



＊荷蘭及南非出現變種病毒株病例＊



荷蘭政府最新發表的聲明亦指，本月初當地已出現一宗病例，其病毒樣本發現有與英國一樣

的變種病毒株，正在進行進一步調查。

另外南非亦疑似出現變種病毒株，令年輕人更易受感染。據當地研究發現新病毒株傳播速度

更快，目前仍未知嚴重程度。

部分歐洲國家已經宣布或計劃宣布禁止英國旅客入境，當中荷蘭、比利時、意大利、奧地利

已宣布禁止來自英國的載客航班入境，捷克就收緊由英國入境人士的隔離要求，而據悉法國、德

國亦將會作出類似行動。

據德國《圖片報》引述政府消息報道指，德國與英國之間的所有客運航班將從周日午夜開始

停飛，海路及陸路交通亦將會被叫停，並考慮停飛南非航班，因為當地亦發現變種病毒株。



＊華府官員：目前無必要立即暫停英國航班＊



美國政府疫苗加速項目首席科學顧問塞拉表示，未清楚更具傳染性的變種病毒株是否已經進

入美國，不過有白宮疫情特別工作組的成員質疑，導致英國封鎖的變種病毒株的危險性，不過強

調疫苗應對此有效。

美國衛生部助理部長、海軍上將吉羅伊爾則表示，目前不知道變種病毒株的危險性是否更高

，當前亦未看到任何突變可以令疫苗失效。他認為現在未需要發布警報，亦無必要立即暫停英國

航班，但不排除未來的可能性。（ａｌ）

