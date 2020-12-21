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21/12/2020 17:28

《台股攻略－馮偉明》台股表現強勢，逼近１４４００點

　　《台股攻略》加權指數今日（２１日）早段倒頭下跌，午市時段轉勢上升，最終收
１４３８４點，大升１３５點，成交金額微升至２５００億元（新台幣．下同）。
　　傳產股今日表現亮麗，多個相關板塊的股份升至漲停。航運股在海運價格上升影響下持續上
揚，中航、志信、萬海、台船、新興、四維航及陽明全部漲停收市，裕民大升超過７％，而榮運
、華航、長榮海運及慧洋─ＫＹ亦升超過６％，整個板塊升超過１％。此外，鋼鐵股豐興、威致
、佳大、第一銅、高興昌、聚亨、燁興、中鴻、官田鋼、海光及新鋼全部以漲停板價收市，而春
源及東和鋼鐵股價則升超過８％。塑化股方面，台塑四寶全面上升，台塑收９２﹒３元，升
４﹒１０元；台塑化收９４﹒９０元，升２﹒１０元；南亞收６９﹒４０元，升１﹒９０元；台
化收８１元，升２﹒７０元。台塑四寶造好亦帶挈二線塑化股股價上升，如聯成、國喬、台苯、
華夏、亞聚、三芳及台聚收紅盤。
　　雖然聖誕假期將至，但台幣持續攀升，顯示熱錢仍然熱衷投資台股市場，加上接近年底，大
部分台資公司及投行會於年底前粉飾櫥窗，相信台股短線持續強勢。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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