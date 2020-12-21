《窩輪豪情－梁業豪》開市後恒指表現較預期為差；現正反彈

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為工業、醫療保

健業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為藥明生物

（０２２６９）、農夫山泉（０９６３３）與聯想（００９９２），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首選高

鑫零售（０６８０８）、長實（０１１１３）、達利食品（０３７９９）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強為工業、醫療保健業與原材料業。此外，恆生

綜合大型股指數成分股中，超短線投資價值最高的股票現為藥明生物、農夫山泉與思摩爾國際

（０６９６９），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證

或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選高鑫零售、長實與澳博控股（００８８０）。

觀乎上周五（１８日）晚美股全面回軟的走勢，今早（２１日）港股的表現應會偏弱，事實

亦如此。美指期貨曾低見３６９７，代表恆指於２６３５３才有即市初步支持。結果，恆指表現

較預期更弱，曾低見２６２７５，惟個別焦點股票仍見創出５２周新高，支持市況反彈。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

