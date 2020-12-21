《談國論企－黎偉成》要科技創新自主可控產業鏈供應鏈

《談國論企》中國中央經濟工作會議確定２０２１年的８大重點任務，把（１）確定科技創

新新方向和重點，作為著力解決制約國家發展和安全難題重點之重，並（２）具體落實於增強產

業鏈供應鏈自主可控能力，不僅由過去多年要自力更生，明顯提質升級為自主創新甚至科技創新

的新階段，更重要的是可以在相當程度化解以美國牽頭拉動的仇華壓華的圍堵，確保國民經濟可

以維持穩中有進發展，邁向全面建成小康社會目標。



＊抓緊制定實施基礎研究十年行動方案培養人才＊



會議在２０２０年１２月１６日至１８日舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席

習近平和中共中央政治局常委、國務院總理李克強分別作出講話，部署２０２１年經濟工作和任

務。八大重點任務中，最惹人注目的當然是（甲）置於最首要的第一條所強調的「科技創新」。

要指出者，為中華人民共和國自建國以來，一直受到以美國為主的「西方列強」重重圍堵，先積

極主動地採取「自力更生」的政策，奮發圖強，再推出的改革開放政策於四十年後取得巨大成就

，遂於年前提升政策至「自主創新」的層面，而中央經濟工作會議此番的最新定調為「科技創新

」，可在相當程度顯示中國的經濟、技術及科技，不僅建立良好和優質的基石，更有突飛猛進空

間和餘地。

技術和科技在中國確實取十分重大的成績，最新的當然是成功登月取土等一系列以航天為主

的科技工程，而機電設備外銷更佔出口總額逾五成九，便由是可見一斑。成績多的是，但規劃未

夠完整和全面，故中共經濟會議此番要確定「科技創新」的新方向，是為要堅持戰略性需求導向

政策的重點，以著力解決制約國家發展和安全重大難題。政策大原則有了，策略是要：發揮新型

舉國體制優勢，發揮好重要院所高校國家隊作用，推動科研力量優化配置和資源共享。此條所指

的「新型舉國體制」，重點在於「舉國」式的體制，而體制是新型的，優勢便能在此體制加以發

揮。

政策性的做法，主要有（一）搞好基礎研究，要（１）「抓緊制定實施基礎研究１０年行動

方案」，要注意，所指的是行動方案，是１０年，不是一年半載或三數載，足見中央對科技的基

礎研究極為高度重視，而方案的重點布局一批基礎學科研究中心，支持有條件的地方建設國際和

區域科技創新中心。和（２）要加強國際科技交流全作。

強化科技研究，當然要有科技應用，否則便會是鏡花水月，不實際之美，故行動方案特別是

出（３）「要發揮企業在科技創新中的主體作用，支持領軍企組建創新聯合體，帶動中小企業創

新活動」。此條重點在於企業，不僅止於大企業，還有是支持由大企業帶動中小企業，形成聯合

體，進行科創和應用，政策和策略對勁！

當然（二）人的因素，是十分重要者，故會議要求：「要加快國內人才培養，使更多青年優

秀人才脫穎而出」，所要培養的，是國內人才，有了本國的人才，特別是青人才俊，科技的發展

和創新，才踏實，不會被美、歐等牽著鼻子走。



＊抓好增強產業鏈供應鏈自主可控能力保安全穩定＊



還有是：要完善激勵機制和科技評價機制，落實好攻關任務「揭榜掛帥」等機制。以及要規

範科技倫理，樹立良好學風和作風，引導科研人員專心致志、紮實進取。

至於（乙）第二大任務，就是「明年要抓好增強產業鏈供應鏈自主可控能力」，強調「產業

鏈供應鏈安全穩定是構建新發展格局的基礎」。產業鏈和供應鏈，如斯受到中央高度重視，就正

正因為特朗普為首的美帝國霸權主義者於近年頻頻打壓中國的５Ｇ科技及相關科企，禁營、斷供

關鍵技術於美國甚至環球，是為中國要科技創新，使本國的科技供應鏈有自主可控能力，確保產

業鏈同樣有自主可控能力，而自主可控能力現已具備，要的是今後要增強，以保安全穩定，作為

構建新發展格局的基礎。

由是要（Ｉ）統籌推進補齊短板和鍛造長板，針對產業薄弱環節，實施好關鍵核心技術攻關

工作，盡快解決一批「卡脖子」問題，在產業優勢領域精耕細作，搞出更多獨門絕技。要

（ＩＩ）加強頂層設計、應用牽引、整體帶動，強化共心生技術供給，深入實施質量提升行動。

（科技創新，評中央經濟工作會議之一）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

