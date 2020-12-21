  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/12/2020 12:20

《外匯達仁－盧楚仁》英歐疫情失控，美匯乘勢反彈

　　《外匯達仁》早前英美兩國開始接種疫苗，當大家滿心歡喜之際，英國就出現了新型冠狀病
毒變種。變種後的病毒比舊的病毒傳播速度快七成，歐洲多國政府已先後宣布暫停往返英國的航
班。不單如此，變種後的新型冠狀病毒疑似已經靜悄悄傳播至其他國家。另一糟糕的是，沒有專
家可以肯定的說，現在使用的疫苗可以有效預防變種後的新型冠狀病毒。
　
　　受到恐慌情緒影響下，今早（２１日）英鎊兌美元出現裂口低開，相反美匯指數則出現裂口
高開。早前英鎊無視脫歐談判拖拖拉拉而反覆上破１﹒３６００，現在談判仍然未有著落，再加
上變種病毒侵襲，英鎊和歐元匯價終於在超買的情況下出現大幅調整。
　
　　另一方面，美國國會共和民主兩黨領袖在１２月２０日表示，兩黨就９０００億美元援助方
案達成協議，很大機會在本周內表決通過，令美匯指數得到支持。估計在聖誕假之前後，外匯市
場繼續會以上述消息作為炒作材料，令英鎊和歐元繼續調整。相反，美匯指數則有機會因而受惠
而繼續反彈。兼且特朗普的競選團隊宣布，將再次入稟美國最高法院推翻今次的總統大選結果。
　
　　避險情緒升溫下，再加上嚴重超賣，美匯指數反彈相信亦會持續。至於美匯指數能否持續反
彈則要關注１月５日美國參議院選舉最終結果，因佐治亞州仍然有兩票要重選，若共和黨能成功
再下一城奪取此兩票的話，那麼較為不利美匯指數。相反，一旦民主黨拿下此兩票的話，那麼對
美匯絕對有利好作用，所以大家務必要關注１月５日參議院的選舉結果以作判斷。
《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning21/12/2020
《開市Good Morning》溫傑:信義光能負債健康為首選
財經熱話18/12/2020
《股市一周》港股窄幅波動收低7點連跌三星期　科指攀升173點
中國故事18/12/2020
《神州經脈》傳美國再將數十間中企列黑名單　滬指收跌周漲逾1％
生財有道18/12/2020
稅貸邊間抵？點揀最緊要睇呢個數字...
生財有道18/12/2020
蘇民峰牛年股樓預測　授移民英澳加理財大計
財經熱話18/12/2020
《嚟緊炒D乜》海底撈中線吸納　疫情受控收入盈利可望大增
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Midea 35公升檯式消毒碗櫃

【etnet Bonus】賞MCP新都城中心聖誕衣物籃

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>