《外匯達仁－盧楚仁》英歐疫情失控，美匯乘勢反彈

《外匯達仁》早前英美兩國開始接種疫苗，當大家滿心歡喜之際，英國就出現了新型冠狀病

毒變種。變種後的病毒比舊的病毒傳播速度快七成，歐洲多國政府已先後宣布暫停往返英國的航

班。不單如此，變種後的新型冠狀病毒疑似已經靜悄悄傳播至其他國家。另一糟糕的是，沒有專

家可以肯定的說，現在使用的疫苗可以有效預防變種後的新型冠狀病毒。



受到恐慌情緒影響下，今早（２１日）英鎊兌美元出現裂口低開，相反美匯指數則出現裂口

高開。早前英鎊無視脫歐談判拖拖拉拉而反覆上破１﹒３６００，現在談判仍然未有著落，再加

上變種病毒侵襲，英鎊和歐元匯價終於在超買的情況下出現大幅調整。



另一方面，美國國會共和民主兩黨領袖在１２月２０日表示，兩黨就９０００億美元援助方

案達成協議，很大機會在本周內表決通過，令美匯指數得到支持。估計在聖誕假之前後，外匯市

場繼續會以上述消息作為炒作材料，令英鎊和歐元繼續調整。相反，美匯指數則有機會因而受惠

而繼續反彈。兼且特朗普的競選團隊宣布，將再次入稟美國最高法院推翻今次的總統大選結果。



避險情緒升溫下，再加上嚴重超賣，美匯指數反彈相信亦會持續。至於美匯指數能否持續反

彈則要關注１月５日美國參議院選舉最終結果，因佐治亞州仍然有兩票要重選，若共和黨能成功

再下一城奪取此兩票的話，那麼較為不利美匯指數。相反，一旦民主黨拿下此兩票的話，那麼對

美匯絕對有利好作用，所以大家務必要關注１月５日參議院的選舉結果以作判斷。

《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

