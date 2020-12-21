《異動股》京東健康（６６１８）升逾半成今納入科指，創上市新高

《經濟通通訊社２１日專訊》京東健康（０６６１８）現價升５﹒１４％，報１５５﹒５元

，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒４７％。該股成交約３２４萬股，涉資４﹒９５

億元。

股份盤中高見１５６﹒７元，創下上市新高。恆指公司上星期公布，納入京東健康為恆生綜

合大型股指數、國企指數及恆生科技指數，符合相關指數的快速納入規則要求，將於１２月２１

日收市後被納入，翌日生效。

現時，恆生指數報２６２９７，跌２００點或跌０﹒７６％，主板成交２６２﹒２３億元。

國企指數報１０４１９，跌６４點或跌０﹒６１％。恆生科技指數報８２３０，跌２３點或跌

０﹒２９％。即月期指新報２６２９９，跌２００點，高水１點。即月國指期貨報１０４２０，

跌５９點，高水１點。

上證綜合指數報３３９０，跌４點或跌０﹒１４％，成交９７９﹒５４億元人民幣。深證成

份指數報１３８５９，升５點或升０﹒０４％，成交１１４３﹒７８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

京東健康 （０６６１８） １５５﹒５０元 升５﹒１４％

阿里健康 （００２４１） ２７﹒３０元 升２﹒０６％

恆大汽車 （００７０８） ２８﹒７０元 跌１﹒２０％

中生製藥 （０１１７７） ７﹒７４元 跌０﹒９０％



信達生物 （０１８０１） ６５﹒６５元 跌２﹒８８％

平安好醫生（０１８３３） ９１﹒９０元 升０﹒４９％

藥明生物 （０２２６９） ８８﹒８５元 升１﹒６０％

翰森製藥 （０３６９２） ３６﹒１５元 升１﹒８３％

百濟神州 （０６１６０） １５４﹒９０元 跌５﹒５５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

