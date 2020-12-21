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即市新聞

21/12/2020 11:02

《異動股》小米（０１８１０）升逾４％創新高，瑞信日前升目標價

　　《經濟通通訊社２１日專訊》小米集團－Ｗ（０１８１０）現價升４﹒１６７％，報３０﹒
０００元，成交約１﹒２４億股，涉資３６﹒９７億元。該股盤中見３０﹒２５元創出上市新高

　　　　瑞信上周五（１８日）報告將小米目標價由３２﹒５元升至３４﹒８元，投資評級維持
「跑贏大市」。
　　現時，恆生指數報２６４５７，跌４１點或跌０﹒１６％，主板成交５６３﹒０３億元。國
企指數報１０４７２，跌１１點或跌０﹒１１％。恆生科技指數報８２６３，升１０點或升０﹒
１２％。
　　即月期指新報２６４６３，跌３６點，高水６點。即月國指期貨報１０４７５，跌４點，高
水３點。
　　上證綜合指數報３４１６，升２１點或升０﹒６２％，成交２０７０﹒００億元人民幣。深
證成份指數報１４０４２，升１８８點或升１﹒３６％，成交２４８４﹒１９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團－Ｗ（０１８１０）　　　３０﹒０００元　　　升４﹒１６７％
　　騰訊控股（００７００）　　　　５７７﹒５００元　　　跌０﹒４３１％
　　美團－Ｗ（０３６９０）　　　　２７９﹒２００元　　　升０﹒２８７％
　　京東集團－ＳＷ（０９６１８）　３１７﹒２００元　　　跌０﹒９９９％
　　阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）　２５２﹒４００元　　　跌１﹒２５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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