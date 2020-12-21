《異動股》小米（０１８１０）升逾４％創新高，瑞信日前升目標價

《經濟通通訊社２１日專訊》小米集團－Ｗ（０１８１０）現價升４﹒１６７％，報３０﹒

０００元，成交約１﹒２４億股，涉資３６﹒９７億元。該股盤中見３０﹒２５元創出上市新高

。

瑞信上周五（１８日）報告將小米目標價由３２﹒５元升至３４﹒８元，投資評級維持

「跑贏大市」。

現時，恆生指數報２６４５７，跌４１點或跌０﹒１６％，主板成交５６３﹒０３億元。國

企指數報１０４７２，跌１１點或跌０﹒１１％。恆生科技指數報８２６３，升１０點或升０﹒

１２％。

即月期指新報２６４６３，跌３６點，高水６點。即月國指期貨報１０４７５，跌４點，高

水３點。

上證綜合指數報３４１６，升２１點或升０﹒６２％，成交２０７０﹒００億元人民幣。深

證成份指數報１４０４２，升１８８點或升１﹒３６％，成交２４８４﹒１９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米集團－Ｗ（０１８１０） ３０﹒０００元 升４﹒１６７％

騰訊控股（００７００） ５７７﹒５００元 跌０﹒４３１％

美團－Ｗ（０３６９０） ２７９﹒２００元 升０﹒２８７％

京東集團－ＳＷ（０９６１８） ３１７﹒２００元 跌０﹒９９９％

阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８） ２５２﹒４００元 跌１﹒２５２％

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（ｅｃ）

