《午市前瞻》外圍政治因素拖累，港股２６０００點料見支持

《經濟通通訊社２１日專訊》中美貿易再起衝突，美國商務部宣布將包括中國企業在內的７

７家企業或機構列入出口管制「實體清單」，亞洲股市今早表現低開低走，港股受拖累下低開７

５點，隨後一度低走見２６２７４，惟內地股市暢旺，刺激恆指跌幅收窄，午前重上２６４００

點關口。小米集團（０１８１０）走勢強勁，股份漲逾半成衝上３０元；另外藥明生物（０２２

６９）連日受捧，同樣升近半成。最終恆指半日收報２６４４４點，跌５４點或跌０﹒２１％，

主板成交７３１﹒１２億元。國企指數報１０４７２，跌１０點或跌０﹒１０％。恆生科技指數

報８２６１，升７點或升０﹒０９％。

重磅股方面，英國疫情擴大，匯控（００００５）跌４﹒０１％，報３９﹒５元，以現價計

，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒２８％。香港交易所（００３８８）曾見４０７元上市新高，

市場憧憬更多中概股回港上市，半日升２﹒４４％，報４０３﹒６元，以現價計，該股暫連升４

日，累計升幅５﹒５４％。騰訊控股（００７００）跌０﹒８６％，報５７５元，以現價計，該

股暫連跌２日，累計跌幅１﹒３７％。建設銀行（００９３９）跌１﹒２２％，報５﹒６８元；

友邦保險（０１２９９）升０﹒７３％，報９０﹒１５元；美團（０３６９０）升１﹒２９％，

報２８２元；阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒１７％，報２５２﹒６元，以現價計，該股暫連跌

２日，累計跌幅２﹒０９％。

內地股市造好，上證綜合指數報３４１４，升１９點或升０﹒５８％，成交２３７５﹒６４

億元人民幣。深證成份指數報１４０３９，升１８５點或升１﹒３４％，成交２８７０﹒３４億

元人民幣。



＊遭美列入實體名單中芯股價挫，醫藥健康類股受捧＊



美國商務部上周五（１８日）宣布將中芯國際（００９８１）等多間企業列入實體名單，中

芯股價半日挫２﹒８２％，報１９﹒３元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒８８％。

華虹半導體（０１３４７）跌１﹒３７％，報４６﹒６５元；ＡＳＭ（００５２２）跌１﹒６１

％，報９７﹒７５元。上海復旦（０１３８５）升４﹒１９％，報１３﹒９２元，以現價計，該

股暫連升２日，累計升幅５﹒７８％。晶門科技（０２８７８）升１﹒６３％，報０﹒２５元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒０４％。

沛嘉醫療（０９９９６）計劃於內地Ａ股創科板上市，消息刺激升７﹒９９％，報２６﹒３

５元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅２０﹒８７％。藥明生物（０２２６９）升４﹒５

７％，報９１﹒４５元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１６﹒９４％。阿里健康（００

２４１）升１﹒１２％，報２７﹒０５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒６４％。

翰森製藥（０３６９２）升３﹒６６％，報３６﹒８元。京東健康（０６６１８）今日收市後被

納入科指，股價升４﹒８％，報１５５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒１１％

。

家電類股份榮辱互見，半新股ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）再漲２１﹒３６％，報１０﹒６

８元；國美零售（００４９３）跌２﹒０６％，報０﹒９５元；ＴＣＬ電子（０１０７０）升１

﹒５％，報６﹒１１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒３５％。ＪＳ環球生活（０

１６９１）跌１﹒０６％，報１４﹒８８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒９８％

。



＊特斯拉晉身標指資源股升，中央做好碳達峰光伏股揚＊



美股焦點特斯拉香港時間今晚正式晉身標指之前，相關電池資源股一同跟漲，贛鋒鋰業（０

１７７２）升４﹒６５％，報８６﹒６元，以現價計，該股暫連升６日，累計升幅１９﹒８６％

；五礦資源（０１２０８）升５﹒５２％，報３﹒６３元；洛陽鉬業（０３９９３）升１﹒５９

％，報４﹒４８元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１２﹒５６％。江西銅業股份（００

３５８）升０﹒８％，報１２﹒６４元；天工國際（００８２６）升４﹒６２％，報３﹒８５元

，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅２４﹒１９％。

中央經濟工作會議早前進行，會議確定了明年中國經濟工作的八大任務。並表示做好碳達峰

、碳中和工作為重點任務之一，光伏股有資金追捧，信義光能（００９６８）升１０％，報１７

﹒８２元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２７﹒８３％。福萊特玻璃（０６８６５）升

１１﹒４３％，報２７﹒３元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２８﹒４７％。金風科技

（０２２０８）升４﹒１７％，報１３﹒９８元，以現價計，該股暫連升６日，累計升幅１６﹒

８９％。信義玻璃（００８６８）升０﹒２５％，報２０﹒０５元，以現價計，該股暫連升２日

，累計升幅２﹒３％。

瑞信上周五（１８日）報告將小米（１８１０）目標價由３２﹒５元升至３４﹒８元，投資

評級維持「跑贏大市」小米集團股價破頂，升４﹒５１％，報３０﹒１元；比亞迪電子（００２

８５）跌０﹒２３％，報４２﹒８元；舜宇光學（０２３８２）跌０﹒８４％，報１５４﹒１元

，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒４７％。聯想集團（００９９２）升１％，報７﹒

０８元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒２７％。鴻騰精密（０６０８８）跌２﹒２

９％，報２﹒５６元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒８３％。



＊何啟俊：港股短期缺乏升勁＊



美國總統特朗普於周末正式簽署《外國公司問責法》，在美掛牌中資股退市風險升溫，中美

關係再趨緊張。港股今早低開後現好淡爭持。千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通訊社》

表示，由於聖誕假期關係，港股交投料將有所減少，加上中美關係趨緊，令市場氣氛轉弱。此外

，中方與澳洲的貿易分歧加劇，北京政府對澳洲大麥等商品徵收高額入口關稅，有傳作為「五眼

聯盟」成員的澳洲，或將聯同其他成員國對中國實施經貿制裁，再度影響投資者信心。而且內地

當局有意對科網龍頭企業加強監管，美團（０３６９０）等相關股份政策風險上升，或將短期拖

累港股表現。預計港股短期缺乏上升動力，下調機會較大，料２６０００點見支持，２６６００

點遇阻力。（ｐｌ、ｕｌ）

