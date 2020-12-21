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即市新聞

21/12/2020 15:53

《美元走勢－羅明立》小心英鎊出現短期倉位調整壓力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒５０　　　１０３﹒２５　　　１０３﹒３５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２２６　　　１﹒２１７９　　　１﹒２１９７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３４１３　　　１﹒３３３６　　　１﹒３３４６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８６９　　　０﹒８８４２　　　０﹒８８６３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３６　　　７﹒７５２１　　　７﹒７５３２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周五（１８日）公布第三季經常帳，錄得１７８５億美元赤字，略低於
預期的１８９０億美元赤字，不過較第二季的１６１４億美元赤字為多。美國國會即將通過
９０００億美元的救助方案，以避免救濟金出現停頓。美匯指數上周五嘗試重上９０水平未果，
但今日（２１日）開市裂口高開，主要受英鎊匯價急跌影響。本周五（２５日）是聖誕節假期，
預料金融市場會比較淡靜，估計短線美匯指數將於８９﹒７０至９１﹒００之間上落。
　　英國上周五公布１２月Ｇｆｋ消費者信心指數及１１月季調後零售銷售數據都好於預期，但
一種變種的新冠病毒株正在倫敦與英格蘭南部地區快速傳播，官方形容情況已失控，首相約翰遜
在周六宣布提升倫敦及英格蘭南部多個地區的防疫措施至第四級別，市場憂慮疫情再傳播將打擊
經濟，市場避險情緒上升。
　　受到變種病毒困擾，加上英國脫歐談判仍然未明朗，英鎊裂口低開，曾經跌至１﹒３３低位
。近期英鎊受追捧，小心會出現短期倉位調整壓力，留意１﹒３３００及５０天線的
１﹒３２５０。歐元先留意１０天線的１﹒２１６０的支持。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒２１９５　　　１﹒２３００　　　１﹒２１４５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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