《美元走勢－羅明立》小心英鎊出現短期倉位調整壓力

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒５０ １０３﹒２５ １０３﹒３５

歐元╱美元 １﹒２２２６ １﹒２１７９ １﹒２１９７

英鎊╱美元 １﹒３４１３ １﹒３３３６ １﹒３３４６

美元╱瑞郎 ０﹒８８６９ ０﹒８８４２ ０﹒８８６３

美元╱港元 ７﹒７５３６ ７﹒７５２１ ７﹒７５３２

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《美元走勢》美國上周五（１８日）公布第三季經常帳，錄得１７８５億美元赤字，略低於

預期的１８９０億美元赤字，不過較第二季的１６１４億美元赤字為多。美國國會即將通過

９０００億美元的救助方案，以避免救濟金出現停頓。美匯指數上周五嘗試重上９０水平未果，

但今日（２１日）開市裂口高開，主要受英鎊匯價急跌影響。本周五（２５日）是聖誕節假期，

預料金融市場會比較淡靜，估計短線美匯指數將於８９﹒７０至９１﹒００之間上落。

英國上周五公布１２月Ｇｆｋ消費者信心指數及１１月季調後零售銷售數據都好於預期，但

一種變種的新冠病毒株正在倫敦與英格蘭南部地區快速傳播，官方形容情況已失控，首相約翰遜

在周六宣布提升倫敦及英格蘭南部多個地區的防疫措施至第四級別，市場憂慮疫情再傳播將打擊

經濟，市場避險情緒上升。

受到變種病毒困擾，加上英國脫歐談判仍然未明朗，英鎊裂口低開，曾經跌至１﹒３３低位

。近期英鎊受追捧，小心會出現短期倉位調整壓力，留意１﹒３３００及５０天線的

１﹒３２５０。歐元先留意１０天線的１﹒２１６０的支持。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２１９５ １﹒２３００ １﹒２１４５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

