【香港政情】終院裁定政府勝訴，引緊急法制定《禁蒙面法》合憲

《經濟通通訊社２１日專訊》終審法院就《緊急條例》和《禁蒙面法》的上訴作出最終裁決

，裁定政府上訴得直，並駁回民主派人士提出的上訴。

特區政府於去年１０月引用《緊急條例》訂立《禁蒙面法》，２０多名民主派人士提出司法

覆核，質疑《緊急條例》及《禁蒙面法》的合法性與合憲性。原訟庭去年１１月裁定《禁蒙面法

》不具法律效力，政府今年４月提出上訴，高等法院上訴庭其後裁定政府引用《緊急法》訂立規

例屬合憲，至於《禁蒙面法》則部分合憲。民主派和政府雙方均上訴至終審法院，上月完成兩天

聆訊後，終審法院今早頒布判辭。



＊禁蒙面旨在避免和平集結演變成暴力＊



終審法院認為，儘管《緊急條例》的權限既寬廣且有彈性，但這種權力不是完全沒有限制，

亦並非違憲，相反是受到有效制約。任何根據《緊急條例》限制受保障權利的規例，必須符合「

依法規定」及「相稱性」的要求。

關於未經批准集結，公眾集會及遊行進一步禁止使用蒙面物品的限制，終院裁定限制是相稱

，是為了避免及遏止和平的公眾集結，演變成暴力的正當目的。在尋求為社會帶來裨益及損害個

人權利兩者之間，已取得公正的平衡。



＊使用蒙面物品讓個別人士濫用匿名身份逃避法律責任＊



終院判詞指，政府提交不受爭議的證據顯示，去年１０月初，香港已出現法律及秩序敗壞情

況，證據顯示《禁蒙面規例》旨在應對持續多個月的暴力及不法情況，使用蒙面物品對示威者及

支持者起壯膽作用，讓個別人士濫用匿名身份逃避法律責任及警方調查，終院需考慮香港整體利

益，認為《禁蒙面規例》是政府作出的相稱回應。（ｂｉ）

