【新冠肺炎】陳肇始：變種病毒播毒，午夜起禁英國航班抵港

《經濟通通訊社２１日專訊》食物及衞生局局長陳肇始在記者會上表示，英國變種病毒來勢
洶洶，港府將在周二（２２日）凌晨零時起，過去１４天曾於英國停留超過兩小時的人，會被禁
止登機來港，包括香港居民。
另外，港府要求英國抵港者，在完成１４天酒店檢疫後，亦須留家７天，直至第１９至２０
天病毒檢測得出結果，即檢疫期共２１天。相關措施明日起生效。（ｈｙ）
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