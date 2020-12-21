【新冠肺炎】陳肇始：２人限聚及禁晚市堂食等措施延長至下月６日

《經濟通通訊社２１日專訊》食物及衞生局局長陳肇始在記者會上表示，鑑於疫情仍然嚴峻
，暫無空間放寬社交距離措施。當局將延長限聚令及口罩令等措施延長至下月６日，晚上６時後
禁堂食，並維持２人一枱，表列處所仍須關閉。（ｈｙ）
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