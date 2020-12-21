《再戰明天》費城儲行公布商業前景調查，美公布第三季ＧＤＰ

《經濟通通訊社２１日專訊》明日（２２日），費城聯儲發布１２月非製造業商業前景調查

，美國公布第三季國內生產總值。



＊費城聯儲發布１２月非製造業商業前景調查＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚。９：３０ｐｍ，費城聯儲發布１２月非製造業商業

前景調查。



＊美國公布第三季國內生產總值＊



在數據方面，明午３：００ｐｍ，英國公布第三季國內生產總值，季率料由下滑１９﹒８％

回升上增長１５﹒５％；年率跌幅料由２１﹒５％收窄至９﹒６％。

４：００ｐｍ，台灣公布１１月失業率料由３﹒７７％下滑至３﹒７３％。

９：３０ｐｍ，美國公布第三季個人消費，料由下滑３３﹒２％，回升上增長４０﹒６％；

個人消費支出核心指數季率，料由下滑０﹒８％升上增長３﹒５％；國內生產總值第三季（環比

）季率料由下滑３１﹒４％回升上增長３３﹒１％；第三季ＧＤＰ價格指數料由下滑１﹒８％回

升上增長３﹒６％。１１：００ｐｍ，美國公布１１月成屋銷售，料由６８５萬下滑至６７０萬

。月率料由４﹒３％降至下滑２﹒２％。１２月經濟諮詢委員會消費者信心指數料由９６﹒１升

上９７。１２月里奇蒙儲行製造業指數料由１５降至１２。



＊ＡＥＯＮ信貸財務派業績＊



在本港，明日，ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）公布業績。（ｈｏ）

