《再戰明天》費城儲行公布商業前景調查，美公布第三季ＧＤＰ

《經濟通通訊社２１日專訊》明日（２２日），費城聯儲發布１２月非製造業商業前景調查
，美國公布第三季國內生產總值。
＊費城聯儲發布１２月非製造業商業前景調查＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚。９：３０ｐｍ，費城聯儲發布１２月非製造業商業
前景調查。
＊美國公布第三季國內生產總值＊
在數據方面，明午３：００ｐｍ，英國公布第三季國內生產總值，季率料由下滑１９﹒８％
回升上增長１５﹒５％；年率跌幅料由２１﹒５％收窄至９﹒６％。
４：００ｐｍ，台灣公布１１月失業率料由３﹒７７％下滑至３﹒７３％。
９：３０ｐｍ，美國公布第三季個人消費，料由下滑３３﹒２％，回升上增長４０﹒６％；
個人消費支出核心指數季率，料由下滑０﹒８％升上增長３﹒５％；國內生產總值第三季（環比
）季率料由下滑３１﹒４％回升上增長３３﹒１％；第三季ＧＤＰ價格指數料由下滑１﹒８％回
升上增長３﹒６％。１１：００ｐｍ，美國公布１１月成屋銷售，料由６８５萬下滑至６７０萬
。月率料由４﹒３％降至下滑２﹒２％。１２月經濟諮詢委員會消費者信心指數料由９６﹒１升
上９７。１２月里奇蒙儲行製造業指數料由１５降至１２。
＊ＡＥＯＮ信貸財務派業績＊
在本港，明日，ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）公布業績。（ｈｏ）
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