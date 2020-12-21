  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/12/2020 19:03

《再戰明天》費城儲行公布商業前景調查，美公布第三季ＧＤＰ

　　《經濟通通訊社２１日專訊》明日（２２日），費城聯儲發布１２月非製造業商業前景調查
，美國公布第三季國內生產總值。

＊費城聯儲發布１２月非製造業商業前景調查＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚。９：３０ｐｍ，費城聯儲發布１２月非製造業商業
前景調查。

＊美國公布第三季國內生產總值＊

　　在數據方面，明午３：００ｐｍ，英國公布第三季國內生產總值，季率料由下滑１９﹒８％
回升上增長１５﹒５％；年率跌幅料由２１﹒５％收窄至９﹒６％。
　　４：００ｐｍ，台灣公布１１月失業率料由３﹒７７％下滑至３﹒７３％。
　　９：３０ｐｍ，美國公布第三季個人消費，料由下滑３３﹒２％，回升上增長４０﹒６％；
個人消費支出核心指數季率，料由下滑０﹒８％升上增長３﹒５％；國內生產總值第三季（環比
）季率料由下滑３１﹒４％回升上增長３３﹒１％；第三季ＧＤＰ價格指數料由下滑１﹒８％回
升上增長３﹒６％。１１：００ｐｍ，美國公布１１月成屋銷售，料由６８５萬下滑至６７０萬
。月率料由４﹒３％降至下滑２﹒２％。１２月經濟諮詢委員會消費者信心指數料由９６﹒１升
上９７。１２月里奇蒙儲行製造業指數料由１５降至１２。

＊ＡＥＯＮ信貸財務派業績＊

　　在本港，明日，ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）公布業績。（ｈｏ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情21/12/2020
【香港政情】終院裁定政府勝訴　引緊急法制定《禁蒙面法》合憲
中國故事21/12/2020
《神州經脈》中經會籲科技自強　LPR連八月持穩　滬指返三千四
專訪21/12/2020
《專訪》筆克遠東：疫情加快集團數碼化計劃　線上業務反應正面
專訪21/12/2020
《專訪》筆克遠東料明年下半年業務復甦　目標中國業務佔收入五成
剖析天下21/12/2020
【回顧展望-世事如棋】「最差一年」天災人禍多　惟科技星光熠熠
剖析天下21/12/2020
【回顧展望-世事如棋】美國日本人事翻新　星州白俄連任味雜
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Midea 35公升檯式消毒碗櫃

【etnet Bonus】賞MCP新都城中心聖誕衣物籃

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>