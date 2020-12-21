【紓困措施】財委會通過６４億元第四輪防疫抗疫基金撥款

《經濟通通訊社２１日專訊》立法會財委會，經過７小時審議，通過涉及６４億元的第四輪

防疫抗疫基金撥款，當中５５億元將用於１９項資助，協助受政府措施影響的行業，包括食肆、

美容院、健身中心、派對房間等。

工聯會麥美娟批評，政府只支援過往幾輪都有獲發資助的行業，同樣受疫情重創的航空業，

完全沒受惠。經民聯林鍵鋒批評，政府只是支援「大聲」的行業，出口貿易等相關的中小企過去

一年完全沒政府資助，促請政府向中小企特設一年免息貸款。熱血公民鄭松泰指，部分企業連過

往三輪的資助都未能領取，質疑政府關門決策，並不了解業界的真正訴求。

政務司司長張建宗指，今輪措施推得很急，過程中沒時間與政黨溝通，又指明白今輪援助仍

有很多漏網之魚，但強調限於財政狀況，只是集中支援被政府勒令停業的行業，他又指，明白到

今輪援助仍有很多漏網之漁，但限於財政狀況，只能集中支援被政府勒令停業的企業，又指政府

不會「閂後門」，只是現階段沒打算再推出新一輪保就業。



＊鼓勵僱主「患難見真情」＊



張建宗又鼓勵僱主向僱員分享資助，留住僱員，患難見真情。張建宗又回應自由黨鍾國斌批

評美容、按摩業等被勒令停業，形容要求美容業停業是痛苦的決定，明白業界百分百遵守防疫措

施，但礎於人流仍然很多，需要忍痛制止。張建宗又指，會與財政司長商討有關強積金的安排，

檢視在長遠退休保障之間是否有緩沖空間。（ｈｙ）

