《小傳日記》疫情唔受控，魚缸跌勢兇；再穿十天線，新舊股齊跣

《小傳日記》花旗國將多家神州企業列入黑名單，受累香缸魚缸股今朝低開７５點報

２６４２２點，早後曾跌至２６２７７４點全日低位，不過Ａ場向好帶動恆指跌幅收窄，見

２６４９８點全日高位，午後大市走勢平穩，係２６４５０點位置徘徊，不過近收市時候，魚缸

無咩支持，跌幅擴大至跌近２００點。最終收報２６３０６點，跌１９１點或跌０近１巴仙，主

板成交１４３８﹒８４億銀；而國企指數報１０４０１點，跌８１點或跌近１巴仙；而恆生科技

指數報８１５９，跌９３點或跌逾１巴仙。

Ａ場方面今日叻醒，上證綜指報３４２０點，升２５點或升０﹒７６巴仙；而深證成份指數

報１４１３４點，升２８０點或升２﹒０３巴仙。兩市全日成交８６４４億銀人仔，增加剷一成

二。

不過重磅股就普遍慘跌！大象（００００５）潛水逾４巴仙，報３９﹒５銀；神州移動

（００９４１）潛水逾３巴仙，報４４﹒１５銀；建行（００９３９）跌低近２巴仙，報

５﹒６５銀；ＱＱ（００７００）下滑逾１巴仙，報５７２銀；而生發發（００３８８）起哄逾

２巴仙，報４０３銀。



＊１０ｎｍ受阻中芯點滅火；同病更可憐阿里難安眠＊



花旗國商務部正式宣布將中芯（００９８１）、中交建（０１８００）、國藥

（０１０９９）旗下中國科學器材等６０幾間中資公司列入黑名單，意味呢啲公司之後會好難入

口花旗國技術同設備。中芯就話，對公司短期影響冇乜，但會阻礙１０納米同以下工藝嘅研發同

產能建設呀，隻佬盤中炒低過近半成創近兩個半月低，收跪近４巴仙，報１９﹒１４銀。國藥就

話評估緊影響，無咗逾１巴仙，報１８﹒５銀；中交建平收，報３﹒５銀。另外，實體清單直接

或間接涉及嘅港股仲有中船防務（００３１７）同光啟科學（００４３９），分別軟兩格，報

７﹒２６銀同跳逾２巴仙，報０﹒４３銀。

花旗國總統侵侵已經簽署法案，令唔符合花旗國會計標準嘅神州公司除牌。花旗國嚟港上市

嘅中資公司個別發展，寶尊電商（０９９９１）滑近２巴仙，報９３﹒２銀；網易

（０９９９９）踼高逾１巴仙，報１４３﹒８銀；中通（０２０５７）跳高近１巴仙，報２１７

銀。阿里（０９９８８）旗下螞蟻支付寶下架互聯網存款產品後；阿里無咗逾２巴仙，報２５０

銀。京東金融、滴滴金融、攜程金融ＡＰＰ等內地金融科技企業都已陸續互聯網存款產品將下架

，京東（０９６１８）跪低逾２巴仙，報３１３﹒４銀；旗下京東健康（０６６１８）今日收市

後將獲納入科技指數，以全日最高位收市，收飆一成二，報１６６銀。



＊神州谷環保光伏佬叫好；物管佬訓醒半新股破頂＊



神州經濟工作會議已經開完，話做好碳達峰、碳中和工作係出年重點任務之一，目標係要喺

２０６０年前實現碳中和，大力發展新能源，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場喎。光伏

佬表現唔錯，信義光能（００９６８）飆近１３巴仙，報１８﹒３銀；福萊特玻璃

（０６８６５）漲逾１３巴仙，報２７﹒７銀；金風科技（０２２０８）起飛近７巴仙，報

１４﹒３銀；信義玻璃（００８６８）起哄升逾１巴仙，報２０﹒２５銀；保利協鑫能源

（０３８００）跣低近２巴仙，報１﹒４９銀。

沉寂咗一排嘅神州物管佬終於有番啲生氣，今日逆市抽高，半新股華潤萬象生活

（０１２０９）和融創服務（０１５１６）都創新高，分別彈起近１２巴仙，報３６﹒２銀同跳

高逾１巴仙，報１６﹒２銀。合景悠活（０３９１３）鏟高近８巴仙，報５﹒６９銀；雅生活服

務（０３３１９）升近４巴仙，報３４﹒８銀；碧桂園服務（０６０９８）跳高逾一成，報

５１﹒９５銀。



＊疫情唔斷尾航空佬分飛，銷量表現勁車仔佬叻醒＊



由於花旗國出現變種肺炎病毒，徇江政府宣布由午夜起將會禁止英國航班來港！而過去十四

天留英兩小時人士亦禁止來港。全球疫情加劇，令到航空佬今日表現偏軟！東航（００６７０）

旗下一二三航空將會喺今日正式開航，但今日要潛水近４巴仙，報３﹒４２銀；國航

（００７５３）潛水逾３巴仙，報６﹒１１銀；南航（０１０５５）下滑近３巴仙，報４﹒６８

銀；國泰（００２９３）潛水逾３巴仙，報７﹒１７銀；首都機場（００６９４）下滑近３巴仙

，報６﹒６銀。

神州首１１個月累計新能源車仔銷量按年增長第一次由負轉正！可以按年升３﹒９巴仙，而

新車產銷量亦分別按年升咗９﹒７巴仙同１２﹒６巴仙！車佬今日表現就兩頭飛！五菱汽車

（００３０５）炒高逾一成八，報１﹒６７銀；比亞迪（０１２１１）起哄近一成二，報

２０６﹒６銀；而長汽（０２３３３）被大和睇好！重申「優於大市」評級同將目標價由１５銀

大升四成至２１銀！今日升起逾８巴仙，報１９﹒９２銀。而廣匯寶信（０１２９３）就起哄逾

２巴仙，報０﹒９１銀。不過天能動力（００８１９）要潛水逾４巴仙，報１５﹒３銀；恆大汽

車（００７０８）要下滑近４巴仙，報２８銀。冬至快樂，請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

