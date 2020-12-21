《環球視野－包樂德》經濟復甦遇冷

《環球視野》第三季度歐元區及美國經濟的顯著反彈遇冷。歐洲大部分地區的新型冠狀病毒

病例激增，可能導致第四季度國內生產總值（ＧＤＰ）溫和收縮。流動性指數持續下降表明，限

制措施將有礙增長。調查顯示，服務業企業整體萎縮，１１月份Ｍａｒｋｉｔ Ｎｅｗｓ指數由

９月份的４８﹒０降至４１﹒３，遠低於盈虧平衡水平。但疫苗有望在明年初推出，加上天氣變

暖，因此在第二季度前有望迎來強勁復甦。

美國方面，本季度美國增長幾成定局，但每日新型冠狀病毒病例、死亡人數及住院人數均創

新高，令美國的反彈從第二季度令人難以置信的速度中放緩。儘管如此，反彈仍在持續，實際非

國防資本財貨（除飛機外）的出貨量錄得自２０１５年以來的最高水平。美國採購經理人指數持

續上升。我們預期，鑒於美國已實現大部分增長，本季度美國ＧＤＰ的年化增長率有望達５％至

８％。近期的疫情肆虐或會導致明年第一季度的增長放緩。之後，我們預期疫苗的問世將推動幾

個季度的ＧＤＰ實現４％至５％的增長，並在２０２１年底達致新高水平。

中國積極擴張仍為環球復甦的關鍵驅動因素。在本季度數據公布之時，中國的ＧＤＰ可能會

創歷史新高，達到其他主要國家所無法達到的高度。在以減稅、降息、放寬借貸、出口退稅以及

降低養老金及保險支出等形式實施的大規模財政刺激措施的推動下，中國的商品製造業於本輪反

彈表現領先。不過，中國的復甦及近年來快速的增長，至少有一部分由債務大幅增加所推動。極

高的債務水平表明，這種快速增長將無法在中期後持續。

日本正在復甦，但速度較為緩慢。當然，較慢的復甦速度可能更具可持續性。中國為亞洲經

濟提供推動力。國內需求依然疲弱，但出現曙光。流動性指數呈上升趨勢；大小企業的商業信心

均在改善；工業產出連續四個月上升；以及第三季度私人核心機械訂單已止跌回升，較第二季度

升０﹒２％。我們預期，世界第四大經濟體將在２０２１年穩步復甦。

由於新型冠狀病毒病例激增，環球經濟復甦可能會在冬季放緩。儘管如此，強勁增長的良好

勢頭應會在春季前重新出現。目前看來，至少會有一種新疫苗將獲得廣泛使用，而環球經濟將在

一定程度上恢復正常。

１１月道瓊斯工業指數上漲１１﹒８％，錄得自１９８７年１月以來最佳的月度回報。羅素

２０００小型股指數大漲１８﹒３％，錄得自１９７８年有記錄以來最大的月度漲幅。上漲趨勢

覆蓋廣泛，只有極少數指數錄得負回報。

展望未來，鑑於疫苗極可能問世，加上企業利潤快速上升、環球復甦仍在繼續、利率處於超

低水平以及大量刺激措施如箭在弦，股市有望在２０２１年中或之後迎來溫和升幅。疫苗將會推

動經濟恢復正常，並為小型股及新興市場股票，以及如材料、能源、工業及金融等行業創造理想

的環境。年終獲利了結造成的任何調整，均可能是重新調整投資組合的好時機，以降低對增長型

股及科技股的偏高配置。由於美元可能進一步走弱，新興市場股市將成為主要的受益者。

對於債券投資者，央行會在一至兩年內將短期利率維持於極低水平。長期避險債券的孳息率

應會在明年及２０２２年面臨部分溫和的上行壓力。我們保持投資期限為２至４年的債券，並繼

續透過新興市場債券、高收益債券或市政債券或者優先證券，增持非傳統固定收益領域的優質資

產。目前仍須避免投資長期政府債券。《信安環球投資首席環球經濟師 包樂德》

