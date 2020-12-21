《保障全方位－左偉豪》構建周全危疾保障組合

《保障全方位》嚴重疾病一直威脅著市民的健康及生命，雖然很多市民都或早已購買危疾保

險，但這些保障是否足以應付不斷變化的疾病威脅及醫療需要？

多年前市場上的危疾保障產品，普遍只會提供一次性賠償，投保人如果不幸患上危疾，保單

於賠付後便會終結。即使產品提供多次賠償，其保障亦不及新推出的產品全面。隨著醫療科技日

益進步，患危疾病人的存活率越來越高，意味著復發機會亦相應增加，而由於年紀較大，再投保

一份全新危疾計劃所費不菲，若然未能負擔，保障就會出現缺口。

幸而，市場上有些危疾計劃主要為本港常見的致命疾病，如癌症、心臟病發及中風提供多次

賠償，而保費更大約是一般多重保障儲蓄危疾的３至４成，讓客戶以非常輕鬆的預算，來彌補現

有保障的不足之處。針對危疾復發的特性提供多重危疾賠償及持續癌症保險賠償等，構建更周全

的危疾保障組合。

癌症、心臟病發作及中風皆是本港常見的致命疾病，而且具有高復發率。有見及此，上述產

品針對癌症、心臟病發及中風提供多重保險賠償。一旦被保人不幸確診患上以上危疾，可即時獲

退還所有已繳保費作為首次索償保障，並啟動多重保障。若其後癌症持續或患有中風等，亦可獲

得相等於１００％保額的賠償，產品總保障更可高達保額的４４０％。

與此同時，產品更特別為癌症患者提供長達４年的持續癌症保險賠償。一旦投保人於首次索

償後的一年半仍然患癌並需接受治療，不論是復發、擴散或持續癌症，亦可選擇領取持續癌症保

險賠償作為收入替代，以減輕患者及其家人在康復期間的生活負擔，讓他們能夠專心休養。

這些危疾產品更提供無索償保險賠償。只要投保人於８５歲前沒有進行過任何索償，即可獲

退還全數已繳保費作獎勵，做到「有事有保障，無事可回本」。

我們難以避免疾病來襲，所以應該定期檢視個人保障是否足以應付現時和將來所需，並善用

合適的產品填補保障缺口，為將來作最好準備。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監 左偉豪》

