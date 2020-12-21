《投資新視野－鄧嘉南》對前景審慎樂觀

《投資新視野》美國大選後，雖然新上任總統的領導風格及國會兩院分治的情況，會否改變
全球市場和經濟的面貌與動力仍是未知之數，但市場反應普遍甚佳，納斯達克、標準普爾、道瓊
斯及歐洲指數全面造好。
市場部分投資者一直靜候入市良機，所以持倉偏低，不過他們已經逐步重投市場，因為投資
者一般不會一次性投放所有資金，預期這個情況將會持續。投資者之前認為前景不明朗，因此持
倉規模可能較小。不過，無論他們認為大選的結果如何，由於現時不確定因素減少，加上新冠病
毒疫苗為市場帶來利好因素，令投資者可能排除短期問題的影響，中期前景更有望轉趨明朗。
話雖如此，疫情發展仍然是一個重要的不確定因素。雖然近日發展傳出喜訊，但新冠病毒對
全球經濟的威脅將持續多久？防疫措施尚要維持多久？疫情能否結束？雖然疫苗普及化可能需要
較長的時間，但市場充滿憧憬，大市表現亦因而造好。現時，投資者可針對後市和前景冷靜思考
，分析可能出現的情境，以及發生該些情境的機率。同時，亦要分析市場消化不同因素的程度。
例如在中美關係方面，拜登的政策有望較為利好全球貿易，亦會形成外向型動力，這將利好
美國以外的經濟體，也會惠及全球貿易、全球製造業；同時傾向支持其他貨幣對美元的匯價，有
望廣泛刺激通貨復脹，甚至帶動大市出現較大範圍的行業輪轉。
關鍵在於這股動力能持續多久。目前，投資者仍相當關注價值股是否仍然具有價值，抑或將
淪為只是瀕臨倒閉或結束的商業模式。市場需要更多證據證明通貨復脹是確實及能持續，然後相
關的交易才可凝聚動力。當然，現時不少周期股及美國以外的股票估值已經非常便宜。
在現階段來說，受寬鬆貨幣政策的支持，投資者由早前的審慎部署轉為較樂觀的態度，而大
市亦已反映中期利好因素。儘管市場稍後可能變得過度樂觀，但展望未來十二個月，市場仍有很
大機會反映合理的結果，不過同時亦存在遜於預期的風險，例如疫苗可能有所延誤、美國政府或
會繼續處於僵局而暫時無法達成財政方案等。
因此，投資者可考慮建構一個審慎樂觀而具防守性的投資組合，並且分散投資，在調整投資
組合時進退有度，則可取得相對有利的結果。《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》
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