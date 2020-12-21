《豐碩成果－盧穗欣》明年亞洲高收益債行情看好

《豐碩成果》環球央行持續增加貨幣供應，大量資金對債市帶來基本支持。加上明年隨著疫

苗面世，環球經濟、特別是中國經濟復甦勢頭加強。估計市場投資主題，將由「增長型新經濟」

，轉為尋找具備經濟復甦、估值吸引的資產類別。我們尤其看好亞太區高收益債券前景。



＊新經濟強勢股回吐＊



近日不難發現年初以來升幅顯著的新經濟股份，出現高位回吐。事實上年初以來相關股份增

幅不少，例如以科網行業為主的納斯達克１００指數今年首１１個月便累積上升近半成；同期標

準普爾５００指數升幅亦不俗。基金投資者今年回報甚豐，增加提前年結誘因，強勢股借勢回軟

。

另外，中國監管當局連番就國內互聯網行業的反壟斷情況而發聲，如上月中國市場監管總局

先後發表了，《網絡交易監管管理辦法（徵求意見稿）》，及《關於平台經濟領域的反壟斷指南

（徵求意見稿）》，而近日市監局更按反壟斷法向三家互聯企業作出罰款。有關消息均被市場解

讀為向互聯網的潛在壟斷行為提出「警示」，窒礙相關強勢新經濟股的投資氣氛。



＊憧憬傳統行業復甦，資金追逐高收益產品＊



與此同時，疫情有望受控下，傳統行業如金融、能源、商品行情見復甦，投資者的焦點已由

擁抱新經濟的「增長」概念，轉而致力尋找受惠經濟復甦、且估值吸引的「價值」型投資產品。

預期投資者將更為進取，加上美元長期走弱，令估值仍較落後的新興市場、同時回報率相對吸引

的高收益產品，相信將成為明年的投資焦點。



＊２０２１年投資部署＊



我們仍看好明年整體亞洲債券市場表現。執筆之時，美國聯儲局將舉行１２月議息會議，市

場大體預料每月１２００億美元的購債規模不變，寬鬆貨幣政策應會持續，這將對債市帶來基本

支持。加上美國１０年國債孳息率長期於歷史低位徘佪，令亞洲債券回報率相對更吸引。我們亦

預期，亞洲債券產品當中，高收益債券的表現將較投資級別為佳，因息差較吸引且年期一般較短

。在行業選擇方面，受惠於經濟復甦，商品及油價有機會看升，估計印度及當地的商品類債券產

品可看高一線；同時我們對中國房地產債券抱正面態度，主要是預期內地大型發展商的槓桿狀況

，或會於政府實施的新規則下得以改善。今年比較基數較低的情況下，澳門博彩、中國本土消費

行業的高收益債券產品值得留意。《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》

