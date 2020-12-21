新舊經濟股齊軟，港股低開低走１９１點收２６３０６穿十天廿天線

《經濟通通訊社２１日專訊》中美貿易再起衝突，美國商務部宣布將包括中國企業在內的

７７家企業或機構列入出口管制「實體清單」，亞洲股市今早低開低走，港股受拖累下低開７５

點，隨後一度低走見２６２７４點，惟內地股市早段造好，刺激恆指跌幅收窄，午前重上

２６４００點關口，恆指一度受惠小米（０１８１０）及藥明（０２２６９）破頂而氣氛轉好，

其中藥明升３﹒６６％，報９０﹒６５元，為今日表現最佳藍籌，令恆指回升至全日高位

２６４９８點，但大多科網龍頭股、本地銀行股及地產股累市，其中匯控（００００５）全日挫

４﹒０１％，報３９﹒５元，為今日表現最差藍籌，恆指再度下行，最終港股收報２６３０６點

，跌１９１點或跌０﹒７２％，失守十天線（２６４２６點）及廿天線（２６５３７點），主板

成交１４３８﹒８４億元，較上交易日（１８日）減少一成三。國指報１０４０１點，跌８１點

或跌０﹒７８％。科指報８１５９點，跌９３點或跌１﹒１４％。

重磅股方面，友邦（０１２９９）微升０﹒３９％，報８９﹒８５元；港交所

（００３８８）日內曾見４０７元上市新高，收漲２﹒２８％，報４０３元，市場憧憬更多中概

股回流在港上市；建行（００９３９）軟１﹒７４％，報５﹒６５元；中移動（００９４１）挫

３﹒０７％，報４４﹒１５元。

內地股市造好，上證綜指報３４２０點，升２５點或升０﹒７６％，深證成指報１４１３４

點，升２８０點或升２﹒０３％；兩市全日成交８６４４億元人民幣，是半個月以來成交新高，

較１８日大增１２﹒１％。



＊阿里軟逾２％，京東健康納入科指炒高１２％＊



美國總統特朗普簽署《外國公司問責法案》要求不符合美國會計標準的中國企業未來必須從

美國證券市場除牌。另外在螞蟻支付寶下架互聯網存款產品後，百度旗下度小滿金融、騰訊

（００７００）理財通、京東金融等內地金融科技企業都已陸續下架互聯網存款產品。消息拖累

科網龍頭股表現，阿里巴巴（０９９８８）跌２﹒１９％，報２５０元；京東集團（０９６１８

）軟２﹒１８％，報３１３﹒４元；騰訊走低１﹒３８％，報５７２元；美團（０３６９０）持

平，報２７８﹒４元；惟被瑞信唱好的小米表現造好，瑞信上調其目標價至３４﹒８元，重申「

跑贏大市」評級，股價更一度破頂高見３０﹒３元，收漲１﹒７４％，報２９﹒３元。

恆指公司今日收市納入京東健康（０６６１８）為恆生綜合大型股指數、國企指數及恆生科

技指數。京東健康收市急升１２﹒２４％報１６６元，以全日最高位，以及上市最高位收市，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅１９％。該股成交約４８４０萬股，涉資７８﹒５１億元。

美國商務部上周五（１８日）宣布將中芯國際（００９８１）、中交建（０１８００）及國

藥（０１０９９）等中資公司列入黑名單。中芯表示美方制裁對對其研發及產能建設有重大不利

影響，相關股普挫，中芯跌３﹒６３％，報１９﹒１４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌

幅８﹒６４％；中交建無升跌，報３﹒５元；國藥軟１﹒０７％，報１８﹒５元。



＊英國疫情嚴峻，匯控挫逾４％＊



新冠肺炎肆虐，連同首都倫敦在內的英格蘭東南部地區已實施最高級的防疫措施，限制區內

民眾外出及關閉非必需商店，加上英國與歐盟談判仍然陷入僵持局面，英國相關股普挫，匯控

（００００５）跌４﹒０１％，報３９﹒５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

５﹒２８％。長和（００００１）微跌０﹒８３％，報５４元；電能實業（００００６）軟

０﹒８６％，報４０﹒２５元；長江基建（０１０３８）走低１﹒３７％，報３９﹒５５元；保

誠（０２３７８）挫３﹒６２％，報１３３元；渣打（０２８８８）走落４﹒４７％，報４７元

。

第四波疫情至今仍未受控，本港今日新增８５宗確診個案，涉２７宗不明源頭病例，港府決

定將限聚令等防疫措施延長至下月６日，本地地產股受累下挫，九置（０１９９７）挫

２﹒４８％，報３９﹒３元；新世界（０００１７）走落２﹒４１％，報３６﹒５元；恆隆

（００１０１）跌１﹒９１％，報１９﹒４８元；新地（０００１６）軟１﹒１７％，報

１０１﹒３元；長實（０１１１３）走低１﹒２４％，報３９﹒９元，以現價計，該股暫連跌６

日，累計跌幅７﹒７５％。



＊中央力推碳達峰，福萊特飆逾一成三＊



中央經濟工作會議早前進行，會議確定了明年中國經濟工作的八大任務。並表示做好碳達峰

、碳中和工作為重點任務之一，支持大力發展新能源，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場

。光伏股有追捧，信義光能（００９６８）飆１２﹒９６％，報１８﹒３元；福萊特玻璃

（０６８６５）抽升１３﹒０６％，報２７﹒７元；金風科技（０２２０８）揚６﹒５６％，報

１４﹒３元，以現價計，該股暫連升６日，累計升幅１９﹒５７％。陽光能源（００７５７）升

６﹒９％，報０﹒３１元；彩虹新能源（００４３８）漲３﹒３％，報０﹒９４元；信義玻璃

（００８６８）走上１﹒２５％，報２０﹒２５元。

Ｎｉｋｅ上季盈利按年升１２％至１２﹒５億美元，好過市場預期，上季大中華區總收入更

升２４％至近２３億美元。花旗指從中看到滔搏（０６１１０）有利好因素，上調其目標價至

１４﹒５５元，惟滔搏收市微跌０﹒３６％，報１１﹒２元；同樣被花旗看好的李寧

（０２３３１）揚升４﹒５４％，報４８﹒４元；但被該行予以沽售評級的安踏（０２０２０）

亦繼續走上，收漲２﹒７６％，報１０８元；有望因Ｎｉｋｅ訂單受惠的裕元集團

（００５５１）走上升４﹒６９％，報１６﹒９８元；特步國際（０１３６８）飆７﹒４９％，

報３﹒３元。（ｐｌ）

