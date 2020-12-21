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21/12/2020 10:50

《每周華語－黃溢華》「顧瞻戀城闕、引領情內傷」

　　《每周華語》今天冬至，乃中國人重要的節令，可惜疫情影響之下，香港人必須忍耐低調地
慶祝。本周又有西方社會的聖誕節，但歐美日韓等國疫情日見嚴重，不幸英國更出現新的「病毒
株」，有可能使年底前後的經濟面對更大的衝擊。
　
　　曹植《贈白馬王彪》乃古文經典名作之一，他離開京師，心知將一去不返，心情自然沉重，
「顧瞻戀城闕、引領情內傷」正好寫出曹植的無奈！

　　一次大戰之後，世界依然大亂，１９１９╱１９３９的廿年，各大國暗地爭奪地緣話語權。
英國海軍實力因為日本的挑戰，只好大增國債而建立更多戰艦。美國一戰之後有得益，海軍實力
已屬世界首位，美國╱沙俄並無加入「國聯」，而日本海軍軍力一世紀前全球第三，１８９５年
大清╱日本甲午一戰，大清海軍軍力已大幅下滑，民國初期，海陸空三軍根本積弱，不可與歐美
日等比較。

　　歐洲大變，不少民族離開歐洲大陸，往美國及中東找新機會。猶太人於納粹德國掌權之後，
加速離開歐洲，資金╱人才大量流入美國╱中東及其他地區。地緣不穩，乃民族離鄉別井的根源


　　有云：「此處不留人，自有留人處」。即使是深明「顧瞻戀城闕、引領情內傷」，不走也須
走！今天以色列乃猶太人之國，但二戰後建立的以色列國，亦未可視為猶太人真正安身久治之國
度。近月以色列與多個中東國家建立邦交，地緣大突破但仍有很多困難，需要克服才可在中東建
立一穩定的世緣之局。
　
　　納粹德國由世界拳王（Ｍａｘ　Ｓｃｈｍｅｌｉｎｇ，１９０５－２００５）以至「人民汽
車」（Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ）等等「Ｉｃｏｎ」，使１９１９╱１９３９年之間，全球步入了
更危險的地緣形勢。日耳曼民族最優秀，拳王「必勝」，而由汽車以至「重建」海陸空軍備，美
英法及沙俄亦未及加以「控制」，且希特拉１９３６╱１９３９年輕易拿下多國╱合併奧地利等
均未見各大國真正出兵反對。

　　歐╱亞失去控制╱平衡，亞洲見日本１９３１年「九．一八」入侵東北，中國已步入戰亂至
１９４５╱１９４６年「結束」，怎料又來了內戰，１９４６╱１９４９年之後，才迎來新中國
的誕生。歐亞軍事失衡及極端主義抬頭，使歐洲大陸大亂而中國╱亞洲給日本軍國主義摧殘。美
國因為日本「偷襲」珍珠港，終出兵太平洋及歐洲，不單只是援助中國╱盟國。
　
　　斯太林計算太盡，反給希特拉自波蘭平原長驅直進，打至莫斯科外圍，幸好日本放棄攻打西
伯利亞，斯太林才可及時調兵返回莫斯科，力拒納粹德軍於莫斯科門外，１９４５年４月才打回
柏林。大量不同民族人民離開家鄉逃難別國，真的是「顧瞻戀城闕、引領情內傷」。

　　二戰末期，大量日本人自東北三省、日本佔領下的朝鮮及台灣返回日本本土，日本軍國主義
走至末路，可惜不幸的日本平民卻成為轟炸的目標，東京被全面空襲及日本「吃」了二枚原子彈
都不是平民百姓之錯。執政者走錯了路，人民自然成為犧牲品了。

　　可見由一國以至一地區甚而全球，所有國家都有責任及時相互制衡，才可避免戰禍。今天武
備殺傷力極為可怕，因而各國必須更為小心，不斷對話╱溝通，否則一有錯判形勢，後果可以是
人類的災難。
　
　　法國於１８８６年送給美國「自由神像」，日夜守護的不只紐約╱美國或已倒下了的
Ｔｗｉｎ　Ｔｏｗｅｒ！「自由神像」也好，「萬里長城」也好，不只守護「一國╱一民族╱文
化」，更代表了守護各文化的自由╱自我衍生，成為人類的文明，地緣者！也可以「文化」觀之
，文化交流，也可視為地緣的另類交流。

　　１９１９╱１９３９的廿年，各大國面對巨大的政經困難，今天各大國面對全球疫情╱央行
「ＱＥ」╱政經及「地球村」的前景，不幸話語權失衡，未及找到「平衡」區，使由「全球化」
倒退之中，聯合國亦失團結力量，歷史可能又再重演：１９４５╱１９４６年，「國聯」消失了
，那麼「聯合國」於可見的未來會「消失」嗎？！
　
　　前蘇聯不復存在，１９９２╱１９９３年至今，已由「普京主義」取代，可惜經濟實力不及
廣東省的「ＧＤＰ」。斯拉夫人文化╱文明偉大，軍力可超乎想像，但人民需要更好的生活嗎？
！１９８６年，蘇聯發行了孫中山郵票，２０２５年孫中山去逝一百年，此時中國又將何去何從
呢？
　
　　戰禍多的是，戰禍於前後期及發生之中，人民流離失所，又是誰之過？歷史不代表一切，即
使身在其中，所知的也不是全部的事實及根本無從得知。西安事變（１９３６╱１２╱１２），
今天仍是各說各話，各有不同的資料及分析，但有一點可以肯定：此「事變」改變了中華民族的
走向。三個人？六個人？九個人？乃西安事變的「主角」，今天全都作古了。宋美齡留下的重要
「文書」，也可作「唯一」的參考嗎？「真實」的「歷史」：或許根本不存在。

　　希特拉與斯太林入侵波蘭，瓜分之，不是「好朋友」嗎？即使有「時光機」，也不可能知道
斯太林與希特拉「瓜分」波蘭的各自「心態」！或許政治╱地緣只有利益、無友誼罷，兵臨城下
的一刻，正是：「變故在斯須，百年誰能持？離別永無會、執手將何時？」

　　今年股市表現好，「ＱＥ」全力╱更長期低息，１１╱１２月又有「打」疫苗的好消息推動
金融市場相對穩定。踏入２０２１年，全球經濟考驗仍大，１月美拜登如無意外可正式成為美國
總統。但全球地緣形勢依然十分之不穩定，使市場潛在不少隱憂。經濟未能全球化及回復正常往
來，考驗十分巨大：疫苗之成敗有待確認。《資深市場人士　黃溢華》

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