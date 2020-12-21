《地產人眼－黃漢成》施政報告缺乏亮點，特首應帶領香港前進

《地產人眼》如過去幾年一樣，今年特首發表的施政報告，依舊缺乏叫港人振奮的亮點，在

房屋供應方面，政府強調已覓得３３０公頃土地，未來十年可興建３１﹒６萬個單位供市民居住

，對於政府這些美麗的承諾，我們暫且聽其言、觀其行，看看到頭來能否兌現，至於推動香港融

入大灣區、鼓勵青年北上發展亦只是老調重彈，具體計劃及詳情則欠奉，而面對專業人才北上或

外流而出現的人才荒，施政報告中亦沒有觸及這逼在眉睫的問題，在抗疫方面，香港經濟已飽受

疫情摧殘，全民強制檢測已是刻不容緩，但特首在施政報告中仍強調「願檢盡檢」，令疫情清零

遙遙無期。



其實無論管理一個社會或一個組識，領導人一定要高瞻遠矚，具足夠的能力運籌規劃未來十

年甚至更長遠的發展，方能令該社會或組識不斷進步、不斷壯大，奈何港府向來極為短視，問題

出現便「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，急就章匆匆推出種種措施，問題無疑暫時得到解決，然而政府

卻欠缺長遠治本的規劃，致使許多社會亂象不斷故態復萌；以今次抗疫為例，本港於９月初展開

費用全免的社區普及檢測計劃，這本是６強制全民檢測、徹底把疫情清零的大好機會，無奈政府

讓全港市民自願參與，最終只有１７８﹒３萬人次參與檢測，僅佔本港四分之一人口，結果是社

區上仍有漏網之魚，令疫情始終無法根斷。



特首說在這個經濟困乏的大環境下，市民多感焦慮不安，甚至對前景失去信心，而今年施政

報告的首要目的，就是令市民恢復信心，可惜整份施政報告雖不乏鴻圖願景，然而如何貫徹執行

，細節、路線圖及時間表卻一概欠奉，市民自然難有信心，這次疫情是一個深刻的教訓，港府要

徹底摒棄官僚思維，為民生、謀大略、幹實事，香港方能重新出發。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

