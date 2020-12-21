《鍾之日記》冬至吹冷風，香江魚缸跌

《鍾之日記》１２月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



今日冬至，中美關係再吹冷風，美國商務部宣布將包括中國在內的７７家企業或機構列入出

口管制「實體清單」，５９家內地企業、１家香港企業榜上有名。另外，白宮周末宣布總統特朗

普已簽署《外國公司問責法案》，不符合美國會計標準的中國企業未來必須從美國證券市場除牌

。

香江魚缸低開低走，恆指低開７５點，內地股市造好，刺激恆指跌幅收窄，一度回升至全日

高位２６４９８點，但大多科網龍頭股?本地銀行股及地產股累市，其中匯控（００００５）全

日挫４﹒０１％，報３９﹒５元，為今日表現最差藍籌，恆指最終收報２６３０６點，跌１９１

點或跌０﹒７２％，失守十天線（２６４２６點）及廿天線（２６５３７點），主板成交

１４３８﹒８４億元，較上交易日（１８日）減少一成三。



＊中經會指明發展重點，科技股跑出＊



中央經濟工作會議部署明年中國經濟工作，提出明年宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持

續性，政策操作上要更加精準有效，不急轉彎；確定明年八大經濟工作任務，分別涵蓋科技自強

、產業鏈供應鏈自主可控、擴大內需、改革開放、糧食安全、反壟斷、房地產、以及綠色發展等

方面。

滬深股市今日好淡交集而高收，軍工股在中美緊張氣氛下暴漲，多個科技板塊爆發，滬綜指

被拉動全日上漲０﹒７６％，報３４２０﹒５７點，重返三千四關，科技股扎堆的深成指漲２％

，創業板指更飆３﹒６６％。兩市全日成交８６４４億元人民幣，是半個月以來成交新高，較上

交易日大增１２﹒１％。



＊中芯被封殺走上華為舊路，股價走下坡＊



美國商務部出口管制「實體清單」出爐，名單中最焦點為中芯國際（００９８１）及其１０

家附屬公司，意味著美國供應商將不能再向中芯供貨，中芯承認１０納米及以下研發及產能建設

有重大不利影響﹒如果未來中芯「享受」和華為對等待遇，即使用美國技術的外國企業也不能向

中芯供貨，相當於斷絕中芯的活路。中芯先被禁絕美國資金投資，再鬧出人事風波，如今確認上

了實體清單，股價連番下走，今日再急挫３﹒６％，報１９﹒１４元，創下１０月中以來新低。

至於因南海人工島風波而被制裁的中交建（０１８００），實體清單對其影響不大，股價全

日無升跌，報３﹒５元；光啟集團進入實體清單，回應稱公司所有技術個產品均為原創，美國的

制裁毫無意義，子公司光啟科學（００４３９）理直氣壯升２﹒４％。

制裁名單之中，還包括中國船舶集團旗下２５個研究所╱研究院╱測試中心，還有涉及諾思

微系統竊密案的多名天津大學教授和公司等。



＊憧憬中概股回流，港交所搶升再創新高＊



美國總統特朗普於周末正式簽署《外國公司問責法》，不符合美國會計標準的中國企業未來

必須從美國證券市場除牌。在美掛牌中資股退市風險升溫，中美關係再趨緊張，港股今日低開低

收。不過有分析認為，特朗普新法案或令中概股回流香港上市。消息刺激港交所（００３８８）

逆市攀升，全日漲２﹒３％報４０３元，盤中高見４０７元創歷史新高，已連揚四日。

此外，安永亞太區上市服務主管兼華南區主管合夥人蔡偉榮預計，明年本港新股集資額約

３５００億元，比今年稍低，但對市場仍持樂觀態度。他又預期，Ａ股在明年上半年在註冊制帶

動下，新股市場將繼續保持活躍。

另外，今日半新股市場亦相當熾熱，其中京東健康（０６６１８）今日收市後納入恆生綜合

大型股指數、國企指數及恆生科技指數，股價獲力捧，全日飆１２﹒２％，報１６６元，創上市

新高，當中涉資７８﹒５１億元，為今日成交額之冠。

其他半新股亦落鑊，上市第二日的ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）抽升２９﹒１％，泡泡瑪特

（０９９９２）勁升近１４％，華潤萬象生活（０１２０９）漲近１２％，榮昌生物－Ｂ

（０９９９５）升１１﹒３３％。



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