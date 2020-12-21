  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/12/2020 17:01

《鍾之日記》冬至吹冷風，香江魚缸跌

　　《鍾之日記》１２月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。

　　今日冬至，中美關係再吹冷風，美國商務部宣布將包括中國在內的７７家企業或機構列入出
口管制「實體清單」，５９家內地企業、１家香港企業榜上有名。另外，白宮周末宣布總統特朗
普已簽署《外國公司問責法案》，不符合美國會計標準的中國企業未來必須從美國證券市場除牌

　　香江魚缸低開低走，恆指低開７５點，內地股市造好，刺激恆指跌幅收窄，一度回升至全日
高位２６４９８點，但大多科網龍頭股?本地銀行股及地產股累市，其中匯控（００００５）全
日挫４﹒０１％，報３９﹒５元，為今日表現最差藍籌，恆指最終收報２６３０６點，跌１９１
點或跌０﹒７２％，失守十天線（２６４２６點）及廿天線（２６５３７點），主板成交
１４３８﹒８４億元，較上交易日（１８日）減少一成三。

＊中經會指明發展重點，科技股跑出＊

　　中央經濟工作會議部署明年中國經濟工作，提出明年宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持
續性，政策操作上要更加精準有效，不急轉彎；確定明年八大經濟工作任務，分別涵蓋科技自強
、產業鏈供應鏈自主可控、擴大內需、改革開放、糧食安全、反壟斷、房地產、以及綠色發展等
方面。　　
　　滬深股市今日好淡交集而高收，軍工股在中美緊張氣氛下暴漲，多個科技板塊爆發，滬綜指
被拉動全日上漲０﹒７６％，報３４２０﹒５７點，重返三千四關，科技股扎堆的深成指漲２％
，創業板指更飆３﹒６６％。兩市全日成交８６４４億元人民幣，是半個月以來成交新高，較上
交易日大增１２﹒１％。

＊中芯被封殺走上華為舊路，股價走下坡＊

　　美國商務部出口管制「實體清單」出爐，名單中最焦點為中芯國際（００９８１）及其１０
家附屬公司，意味著美國供應商將不能再向中芯供貨，中芯承認１０納米及以下研發及產能建設
有重大不利影響﹒如果未來中芯「享受」和華為對等待遇，即使用美國技術的外國企業也不能向
中芯供貨，相當於斷絕中芯的活路。中芯先被禁絕美國資金投資，再鬧出人事風波，如今確認上
了實體清單，股價連番下走，今日再急挫３﹒６％，報１９﹒１４元，創下１０月中以來新低。
　　至於因南海人工島風波而被制裁的中交建（０１８００），實體清單對其影響不大，股價全
日無升跌，報３﹒５元；光啟集團進入實體清單，回應稱公司所有技術個產品均為原創，美國的
制裁毫無意義，子公司光啟科學（００４３９）理直氣壯升２﹒４％。
　　制裁名單之中，還包括中國船舶集團旗下２５個研究所╱研究院╱測試中心，還有涉及諾思
微系統竊密案的多名天津大學教授和公司等。

＊憧憬中概股回流，港交所搶升再創新高＊

　　美國總統特朗普於周末正式簽署《外國公司問責法》，不符合美國會計標準的中國企業未來
必須從美國證券市場除牌。在美掛牌中資股退市風險升溫，中美關係再趨緊張，港股今日低開低
收。不過有分析認為，特朗普新法案或令中概股回流香港上市。消息刺激港交所（００３８８）
逆市攀升，全日漲２﹒３％報４０３元，盤中高見４０７元創歷史新高，已連揚四日。
　　此外，安永亞太區上市服務主管兼華南區主管合夥人蔡偉榮預計，明年本港新股集資額約
３５００億元，比今年稍低，但對市場仍持樂觀態度。他又預期，Ａ股在明年上半年在註冊制帶
動下，新股市場將繼續保持活躍。
　　另外，今日半新股市場亦相當熾熱，其中京東健康（０６６１８）今日收市後納入恆生綜合
大型股指數、國企指數及恆生科技指數，股價獲力捧，全日飆１２﹒２％，報１６６元，創上市
新高，當中涉資７８﹒５１億元，為今日成交額之冠。
　　其他半新股亦落鑊，上市第二日的ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）抽升２９﹒１％，泡泡瑪特
（０９９９２）勁升近１４％，華潤萬象生活（０１２０９）漲近１２％，榮昌生物－Ｂ
（０９９９５）升１１﹒３３％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情21/12/2020
【香港政情】終院裁定政府勝訴　引緊急法制定《禁蒙面法》合憲
中國故事21/12/2020
《神州經脈》中經會籲科技自強　LPR連八月持穩　滬指返三千四
專訪21/12/2020
《專訪》筆克遠東：疫情加快集團數碼化計劃　線上業務反應正面
專訪21/12/2020
《專訪》筆克遠東料明年下半年業務復甦　目標中國業務佔收入五成
剖析天下21/12/2020
【回顧展望-世事如棋】「最差一年」天災人禍多　惟科技星光熠熠
剖析天下21/12/2020
【回顧展望-世事如棋】美國日本人事翻新　星州白俄連任味雜
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Midea 35公升檯式消毒碗櫃

【etnet Bonus】賞MCP新都城中心聖誕衣物籃

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>