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21/12/2020 08:23

【中經會】明年宏觀政策保持連續穩定可持續，政策操作不急轉彎

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中央經濟工作會議１６日至１８日在北京
舉行，部署２０２１年中國經濟工作。會議確定了明年中國經濟工作的八大任務，並要求明年宏
觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性，保持對經濟恢復的必要支持力度，政策操作上要更加
精準有效，不急轉彎，把握好政策時度效。

＊保持人民幣匯率在合理均衡水平＊

　　會議稱，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名
義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定，處理好恢復經濟和防範風險關係，多渠道補充
銀行資本金，完善債券市場法制，加大對科技創新、小微企業、綠色發展的金融支持，深化利率
匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
　　會議指出，積極的財政政策要提質增效、更可持續，保持適度支出強度，增強國家重大戰略
任務財力保障，在促進科技創新、加快經濟結構調整、調節收入分配上主動作為，抓實化解地方
政府隱性債務風險工作，黨政機關要堅持過緊日子。

＊構建國內國際雙循環格局＊

　　會議要求，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，要緊緊
扭住供給側結構性改革這條主線，注重需求側管理，打通堵點，補齊短板，貫通生產、分配、流
通、消費各環節，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，提升國民經濟體系整
體效能。
　　會議認為，中國成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，三大攻堅戰取得決定性成就，
在肯定成績的同時，必須清醒看到，疫情變化和外部環境存在諸多不確定性，中國經濟恢復基礎
尚不牢固。明年世界經濟形勢仍然複雜嚴峻，復甦不穩定不平衡，疫情衝擊導致的各類衍生風險
不容忽視。

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