【政策風向】發改委會議：明年工作九大重點，前瞻性防範金融風險

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中央經濟工作會議召開後，國家發改委召

開全國會議，研究部署２０２１年九大重點工作，要着力穩定宏觀經濟運行，完善宏觀政策組合

，強化預期管理，促進實施擴大內需戰略，並要前瞻性防範和化解金融風險。

大力實施創新驅動發展戰略。加力推進關鍵核心技術攻關。推動數字經濟發展。精準施策推

動產業轉型升級，推動先進製造業和現代服務業融合發展。構建創新創業創造良好環境。

扎實推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興的有效銜接，推進農業農村現代化。做好易地扶

貧搬遷後續鞏固成果和完善發展工作。推動農村產業融合發展。深入實施優質糧食工程，確保糧

食安全。



＊加快大灣區城際和市域郊鐵路建設＊



拓展區域發展新空間。持續推動北京非首都功能向外疏解，高標準、高質量建設雄安新區，

加快京津冀、長三角、粵港澳大灣區城際和市域郊鐵路建設，推進長三角生態綠色一體化發展示

範區制度創新，抓好長江經濟帶生態環境突出問題整改，推動黃河流域生態保護和高質量發展。

扎實推進新型城鎮化。

持續深化市場化改革。推動構建高水平社會主義市場經濟體制，依法推動社會信用體系高質

量發展，促進「放管服」改革邁向縱深。實施國有企業改革三年行動方案，推動國有經濟布局優

化和結構調整，優化民營企業發展環境，弘揚企業家精神。深化重點領域價格改革，完善價格形

成機制。

深入推進高水平對外開放。落實好外商投資准入負面清單，穩步推進海南自由貿易港建設。

推動共建「一帶一路」高質量發展。積極參與全球經濟治理體系改革。

加強生態文明建設，構建可持續的綠色發展體系。持續深化國家生態文明試驗區建設，加強

大江大河和重要湖泊濕地生態保護治理，部署開展碳達峰、碳中和相關工作，完善能源消費雙控

制度，持續推進塑料污染全鏈條治理。



＊市場化法治化手段處置企業債務違約＊



聚焦共同富裕切實增進民生福祉。強化對高校畢業生、農民工等重點群體就業幫扶，更好發

揮雙創對就業的支撐作用，支持發展靈活就業。做好糧油肉蛋菜等農產品保供穩價。

統籌做好發展和安全工作，強化重點領域風險防範化解。深入推進煤電油氣產供儲銷體系建

設。前瞻性防範和化解金融風險，運用改革思路和市場化法治化手段處置企業債務違約問題。

會議強調，要清醒認識明年國內外經濟形勢，聚焦主要目標，落實總體要求，強化政策保障

；要堅持做好防控新冠肺炎疫情工作，在常態化疫情防控中謀劃經濟社會發展；要堅持新發展理

念構建新發展格局，扭住供給側結構性改革，同時注重需求側管理；要堅持穩中求進，保持經濟

運行在合理區間；要堅持深化改革開放，及時破除體制機制障礙，實施高水平對外開放。

