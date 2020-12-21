【大國博弈】中芯、大疆等遭美國列入實體清單，商務部：堅決反對

《經濟通通訊社２１日專訊》美國商務部宣布將包括中國在內的７７家企業或機構列入出口

管制「實體清單」，５９家內地企業、１家香港企業榜上有名。晶片製造商中芯國際

（００９８１）（滬：６８８９８１）以及其香港、上海等地的分公司、無人機品牌大疆創新（

ＤＪＩ）、中交建（０１８００）（滬：６０１８００）、國藥控股（０１０９９）的附屬公司

中國科學器材、中國船舶集團的多個下屬機構均被列入「實體清單」。

中國商務部周六（１９日）回應稱，美國再次動用國家力量打壓中國企業，中方對此堅決反

對，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

商務部新聞發言人表示，美方泛化國家安全，不斷濫用出口管制等措施對他國企業、機構和

個人持續進行打壓，對國際經貿秩序和自由貿易規則造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈安全造

成嚴重威脅。這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。中方再次敦促美方停止單邊主義

、霸凌主義的做法，給予包括中國企業在內的各國企業公平待遇，多做有利於中美兩國經貿合作

、促進全球經濟恢復發展的事。（ａｃ）

