【中經會】中證報評論：「不急轉彎」提法釋放重要信號

《經濟通通訊社２１日專訊》中央經濟工作會議部署２０２１年經濟工作的八大任務，並要

求明年宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性，保持對經濟恢復的必要支持力度，政策操作

上要更加精準有效，不急轉彎，把握好政策時度效。

官媒《中國證券報》發評論文章指，「不急轉彎」的提法既強調「不急」，也明確了「轉彎

」，在打消市場對政策過快退出、大幅收緊擔憂的同時，表明了宏觀政策正常化的方向選擇，提

供了明確的政策預期。明年宏觀政策的最大看點可能不是「鬆」或者「緊」，而是「準」。

評論指，中央經濟工作會議強調，把握好政策時度效，其關鍵在於精準。預計明年貨幣政策

調控將更加靈活精準，保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速同反映潛在產出的名義國內生產

總值增速基本匹配，在盯住宏觀槓桿率指標、保持市場流動性合理充裕的同時，確保不「大水漫

灌」。

評論又預料，財政政策則將在保持一定力度、資金對重點領域有所傾斜的同時，要更加注重

提升效率，發揮財政資金的槓桿效應，撬動更多社會資本助力經濟增長。此前一些針對小微企業

的優惠政策，在小微企業承諾穩崗保就業的前提下，可能會考慮適當保留。減稅降費政策有望進

一步優化，突出重點。此外，對於有利於經濟轉型、助力經濟高質量發展的領域，預計宏觀政策

將會給予支持。這將為開創高質量發展新局面提供有力支持。（ａｃ）

