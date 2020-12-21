【回顧展望－世事如棋】從言和到急墜，拜登時代中美關係恐更難纏

《經濟通通訊社記者俞瑾２１日報道》２０２０年伊始，中美握手言和及英歐正式分手，成

為全球媒體頭條。但世事如棋－－「猜得中開頭，猜不到結尾」－－兜兜轉轉臨近年尾，前者愈

來愈趨「新冷戰」邊緣，後者就未來關係談判互鬥「看誰先眨眼」。

聯同中、美、歐三巨頭之間的明爭暗鬥，地緣政治合縱連橫、世界秩序重新洗牌，正邁向新

紀元。



＊第一階段協議承諾巨，貿易戰暫休兵＊



１月１５日，中美歷時１８個月的貿易戰，隨著國務院副總理劉鶴與美國總統特朗普在白宮

東廳簽署第一階段貿易協議，宣告暫時停火。特朗普在簽署儀式前聲稱，協議將讓美國經濟「徹

底改觀」，惟截至１１月，美國對中國貿易逆差仍高逾２８７３億美元。

根據協議，北京承諾在２０２０－２０２１年兩年間，在２０１７年１８６０億美元的基礎

上，增購２０００億美元的美國商品及服務，具體包括：３２０億美元農產品、５４０億美元能

源、７８０億美元製造品、３８０億美元服務。

至於早前加徵的關稅，美方同意將針對１２００億美元中國商品的新徵關稅減半至７﹒５％

，惟保留對２５００億美元中國商品加徵的２５％關稅不變；中國則維持對１１００億美元美國

商品的加徵關稅。



＊蓬佩奧演講，標誌「接觸」模式終結＊



儘管中國認真履行協議，近期更加大對美農產品、原油採購至創紀錄水平，但據彼得森國際

經濟研究所（ＰＩＩＥ）數據，截至１０月，實際進口美國農產品、原油、製造品的金額僅分別

１７５億美元、７２億美元、４６３億美元，遠少於原定目標。

「買買買」令兩國關稅戰暫時「熄火」，但中美關係年內隨新冠肺炎疫情、封殺華為、港區

《國安法》實施、台灣南海等多個事件，呈現「自由落體」式急轉直下，其中以美卿蓬佩奧７月

２３日於尼克遜圖書館發表的「共產中國與自由世界的將來」演講，標誌美國正式結束數十年來

與中國的「接觸」模式，進入「懷疑與核實」的敵對關係。



＊科技、金融、意識形態之爭驚雷不斷＊



回顧全年，中美於科技、金融、意識形態之爭驚雷不斷，包括：６月，美國商務部宣布撤銷

香港特殊地位；７月，美中分別宣布關閉中國駐休斯頓總領事館及美國駐成都總領事館；８月，

美國財政部宣布制裁包括香港特首林鄭月娥等１１名中港官員；９月，美國商務部升級華為禁令

及勒令ＴｉｋＴｏｋ限期賣盤；１０月，美國公民及移民服務局發布政策指南，明禁中共黨員移

民；１１月，特朗普以行政命令禁止美國公民及企業跟中國軍方有關聯的公司交易；１２月，美

國國務院宣布制裁１４名中國副國級領導人等。

剛過去的周末，美國商務部再宣布，將中芯國際、大疆創新及另外６０多家中資公司列入黑

名單，以「保護美國國家安全」。

而本月中，美國參眾兩院通過２０２１財年國防授權法案，其中將啟動一項新的「太平洋威

懾計劃」，新策略將以威懾中國的任務作為驅動力，進行新的軍事裝採購和能力建設。



＊台灣牌頻打，「五眼聯盟」助攻反華＊



除了跟中國正面交鋒，美國並頻打台灣牌，包括３月通過《台北法案》、６月提出《台灣防

衛法》、８月衛生部長訪台（１９７９年來最高級別官員）、１１月舉行首屆台美經濟繁榮伙伴

對話、年內６度對台軍售、第七艦隊今年１２度駛經台灣海峽等。

此外，美國並頻頻施壓「五眼聯盟（美、英、加、澳、紐）」反華及啟動「四方安全對話

（美、日、澳、印）」遏華。其中，英國７月加入禁用華為陣線，加拿大因孟晚舟事件對華關係

急凍，澳洲呼籲對新冠病毒起源進行調查等。

而澳洲身先士卒呼籲調查新冠病毒起源，令中澳貿易關係急速惡化，中國將目標對?澳洲的

煤炭、糖、大麥和龍蝦；「五眼聯盟」據報正考慮合作支持澳洲，包括對中國實施貿易和經濟制

裁，或引發「貿易戰２﹒０」。



＊北京伸橄欖枝，難改華盛頓遏華共識＊



隨著拜登即將入主白宮，中國高層及官媒近日紛紛伸出橄欖枝，包括中國駐美大使崔天凱指

，中美關係正面臨建交以來罕見的嚴峻局面，要登高望遠，找到正確方向；《人民日報》稱，不

能任由搞「脫鈎」、「新冷戰」的零和思維把中美關係拖入陷阱等；外交部長王毅除承諾中國將

續履行第一階段貿易協議外，並呼籲中美在新的歷史關頭，重開對話、重啟合作、重建互信。

不過，拜登近日就明言，上任後不會立即撤銷對中方加徵的關稅，並會聯繫盟友，想方設法

制衡中國。坊間普遍認為，鑒於拜登１月上台後面臨的一堆爛攤子，北京會迎來緩和緊張局勢的

「喘息空間」，但兩個大國愈發視對方為戰略競爭對手，遏華已成為美國跨黨派的共識。

而鑒於拜登選擇布林肯擔任國務卿、蘇利文擔任國安顧問，顯示他將會偏重多邊行動，更有

策略地集結盟友施壓中國，並可能將「人權問題」和「國家安全」，取代「貿易議題」行先，恐

令中美未來衝突的層次更深、領域更廣。

