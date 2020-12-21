【回顧展望－世事如棋】「最差一年」天災人禍多，惟科技星光熠熠

《經濟通通訊社記者俞瑾２１日報道》２０２０年，病毒、死亡、封鎖，令《Ｔｉｍｅ》雜

誌配上紅色大交叉將其稱為「Ｔｈｅ Ｗｏｒｓｔ Ｙｅａｒ Ｅｖｅｒ」。新冠肺疫、澳洲山

火、貝魯特大爆炸、東京奧運延期之外，人類科技進步卻星光熠熠，光速疫苗、嫦娥探月、量子

計算機、乃至ＳｐａｃｅＸ星艦試飛。



＊全球７０００萬人染疫，中國五疫苗入三期＊



截至周日（１２月２０日），全球感染新冠肺炎人數錄逾７７１５萬人、死亡逼１７０萬人

，可謂繼１９１８年西班牙大流感之後，人類面臨的最慘重瘟疫。

華南海鮮市場的「ＣＯＶＩＤ－１９」的神秘病毒，觸發於１月２３日史無前例的武漢「封

城令」；在大面積停工、封鎖的雷霆措施下，中國國內疫情於２月１２日見頂後漸次回落，疫區

武漢亦於４月７日解封。

而自世衛３月１１日世衛宣布肺疫為「大流行」後，歐洲、美國先後淪為風眼，感染人數排

名前五的國家分別為美國、印度、巴西、俄羅斯、法國。世紀考驗當前，疫苗研發以前所未有速

度推進，並被視作超級大國展現國家科學實力的象徵。

８月，俄羅斯衛生部核准世界首隻新冠疫苗Ｓｐｕｔｎｉｋ－Ｖ；１１月，輝瑞、

Ｍｏｄｅｒｎａ、阿斯利康分別公布疫苗有效性超九成。６月啟動新冠病毒疫苗的緊急使用的中

國，目前有５條技術路線共１５個疫苗進入臨床試驗，包括已進入三期臨床試驗的國藥、科興、

康希諾等５個，抗擊肺疫似見隧道盡頭曙光。



＊黎巴嫩港口大爆炸，東京奧運延期一年＊



肆虐逾２００天的澳洲新南威爾斯省山火，終於３月全數撲熄，再敲響氣候變化警報。科學

家估計，山火造成近３０億隻動物死亡或流離失所，遭焚毀的土地超過整個英國的面積。

８月４日，黎巴嫩首都貝魯特港口倉庫區發生猛烈爆炸，造成逾百人死亡，６０００人受傷

、３０萬人無家可歸。調查發現，爆炸由倉庫內２７５０噸硝酸銨引發，而倉庫長達近６年無任

何安全措施，最後導致黎巴嫩總理迪亞卜８月宣布政府集體辭職，以回應民眾呼聲。

同樣頭痕的還有日本政府，時任日揆安倍晉三３月宣布，因應新冠肺炎大流行，將原定７月

２４日開鑼的２０２０年夏季東京奧運會延期一年，為有１２４年歷史的現代奧運首次延期，對

日本經濟、贊助商等的影響不可估計。國際奧委會副主席Ｊｏｈｎ Ｃｏａｔｅｓ表示，推遲一

年的東京奧運２０２１年一定會舉辦，不管「有沒有新冠病毒疾病」。



＊量子電腦原型機問世，蛋白質結構破解＊



２０２０年令人欣喜的消息或來自科學界，包括中國成功建構７６個光子的量子電腦原型機

「九章」，求解５０００萬個樣本的數學算法「高斯玻色採樣」只需２００秒（傳統超級電腦要

用６億年）；中國新一代「人造太陽」、可控核聚變研究裝置「中國環流器二號Ｍ（ＨＬ－２Ｍ

）首次放電；谷歌旗下人工智能公司ＤｅｅｐＭｉｎｄ以算法Ａｌｐｈａｆｏｌｄ２，破解蛋白

質三維結構之謎，料助人類攻克癌症、失智症及傳染性疾病新藥。

太空方面，６月，中國完成５５顆衛星的北斗全球衛星導航系統部署；ＳｐａｃｅＸ公司以

「獵鷹９號」火箭，將兩名太空人送往國際太空站，是相隔９年再在美國本土送人上太空；７月

，中國、美國、阿聯酋分別發射火星探測器；１２月，中國嫦娥５號月球探測器成功於月球採集

樣本並返回地球；ＳｐａｃｅＸ試飛「星艦」全尺寸原型機，公司執行長Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ稱

，「極度確信」２０２６年前將把人類送上火星，「如果幸運，也許４年就可辦到。」

