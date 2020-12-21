《融天納地－溫天納》來年內地經濟八大工作重點

《融天納地》２０２０年即將結束，筆者認為２０２１年政策將以「穩增長」為基礎，而

「穩中求進」的「進」則屬政策調控範圍，當中「調結構、防風險」為政策調控方向。國家經濟

發展將采納「國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的構建格局，供給和需求兩端的結

構性改革是實現這目標的重要工具。筆者估計在貨幣及財政刺激力度回收的同時，改革力度將增

強，成為未來政策調控的新組合。

來年經濟政策核心在中央經濟工作會議上周公布的八項任務中有所透露，新社華發出的新聞

稿亦提到政策的背景所在，的確疫情變化和外部環境存在諸多不確定性，內地經濟恢復基礎尚不

牢固。明年世界經濟形勢仍然複雜嚴峻，復甦不穩定不平衡，疫情沖擊導致的各類衍生風險不容

忽視。在這背景下，中央經濟工作會議敲定了明年八大工作重點：



一）強化國家戰略科技力量

二）增強產業鏈供應鏈自主可控能力

三）堅持擴大內需這個戰略基點

四）全面推進改革開放

五）解決好種子和耕地問題

六）強化反壟斷和防止資本無序擴張

七）解決好大城市住房突出問題

八）做好環保領域「碳達峰、碳中和」工作



另外，會議亦提出明年經濟政策的四大方向：



一、宏觀政策方向：需保持連續性、穩定性、可持續性。



二、財政政策方向：需保持對經濟恢復的必要支持力度，政策操作上要更精準有效，不急轉

彎。另外，抓實化解地方政府隱性債務風險工作，黨政機關要堅持過緊日子。



三、貨幣政策方向：需穩健、靈活精準、合理適度，保持貨幣供應量和社會融資規模增速，

與經濟增長速度基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定，處理好恢復經濟和防範風險關係。



四、利率和匯率政策方向：支持深化利率及匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水

平上的基本穩定。



明年為十四五開局之年，亦為疫情後經濟重建之年，政策的穩健，風險的防範，將為投資部

署必須考慮的因素。當中投資市場對強化反壟斷、防止資本無序擴張和堅持擴大內需戰略基點為

市場焦點，另外，增強產業鏈和供應鏈自主可控能力，解決種子和耕地等問題，亦反映出國家將

如何部署應對核心經濟挑戰。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

