《匯市一周－徐惠芳》歐美聖誕節氣氛濃厚，外幣整固

《匯市一周》臨近聖誕，歐美金融市場普遍迎接假期，市場流動性料清淡。這星期數據明顯

偏少，部分數據會提前公布。周一（２１日）重要數據不多，關注英國１２月ＣＢＩ總分銷差值

、英國１２月ＣＢＩ零售銷售差值、英國１２月ＣＢＩ零售銷售預期指數、歐元區１２月消費者

信心初值等。



美國國會談判人員清除了抗疫紓困法案的最後一個重大障礙，就是否限制美聯儲使用國庫資

金的爭議達成妥協。最後，美國國會就９０００億美元的疫情援助計劃達成協議，眾議院周一進

行投票。這是經歷長時間努力後取得的成果，目的是刺激美國的醫療體系，以及在疫情重壓下陷

入困境的美國經濟。



美聯儲在聲明中，將超額準備金利率（ＩＯＥＲ）維持在０﹒１％不變，將貼現利率維持在

０﹒２５％不變。美聯儲將其臨時美元流動性互換額度和外國及國際貨幣當局臨時回購協議機制

（ＦＩＭＡ回購機制）延長至２０２１年９月３０日。



聯儲局主席鮑威爾對美國經濟存在下行風險，擔心未來一季的經濟繼續下滑，需要時擴大買

債規模。另外，美國國會經過多個月討論的刺激方案仍未通過，消息指，磋商有望在聖誕節前得

到確認，投資者對美元信心失去等待的耐性，美匯指數最終跌破９０大關。



本周關注，美國第三季度實際個人消費支出和核心ＰＣＥ物價指數等終值。美國疫情在１１

月期間惡化導致失業人數攀升，感恩節傳統消費旺季亦見消費力疲憊，加上美國國會的刺激方案

一直無法達成，部分家庭收入減少消費意願下降，數據欠缺期望，不利美元。另一個焦點是美國

１１月製造業活動，市場預期比前值下降，料公布前美元弱勢可能繼續下行。



＊美匯超賣或反彈＊



美匯指數上周五（１８日）收於８９﹒９２水平，趨勢往下，上方阻力９０﹒６０、

９１﹒８０。目前美元指數技術指標中，ＲＳＩ處於超賣區域，加上聖誕假期前市場資金盤調整

，可能帶動美元需求增加，美匯指數可能反彈。若美元反彈超越９０﹒３５並且持續上升，上方

目標看９１﹒６０。



歐元兌美元自２０１８年４月以來首度升破１﹒２２關口，歐元區核心經濟體法國及德國，

以及歐元區整體的１２月ＰＭＩ初值數據表現均意外優於預期，反映經濟暫未受到當前疫情與社

交管控措施的過度衝擊，令歐元走強。投資者預期，美聯儲將推出更多寬鬆政策措施，令美匯指

數下挫。



歐元區１１月核心消費者物價指數年率終值為０﹒２％；月率終值為－０﹒４％。歐元區

１１月消費者物價指數月率終值為－０﹒３％；年率終值為－０﹒３％。市場料，只要新興市場

交易表現良好，歐元兌美元就可以緩慢攀升，預計將在明年春季升至１﹒２５左右，而不會對通

貨膨脹產生任何影響。歐元現時在回軟至１﹒２１８５水平整固，收市在１０天線以上仍向好，

下方支持１﹒２１２０、１﹒２０６０、１﹒２０００。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》

