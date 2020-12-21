《金石為開－黃威》財政刺激達成，金價延續升勢

《金石為開》美國國會兩度通過臨時支出法案爭取時間，終於趕在周末結束之前達成了新一
輪刺激協議。雖然過程頗為曲折，但在兩黨領袖齊聚談判後，市場基本維持正面態度。另外，美
聯儲在年內最後一次議息會議上按兵不動，不過重申了鴿派的政策立場。上周美元指數延續弱勢
，一度失守９０大關；美股及黃金都有不俗表現，金價全周累計升２﹒３％。
美國眾議院議長佩洛西、參議院共和黨領袖麥康奈爾、參議院民主黨領袖舒默、眾議院共和
黨領袖麥卡錫這四位國會重磅人物於上周二（１５日）展開談判。周五通過兩天的臨時支出法案
爭取時間，兩黨終於在周日結束之前就９０００億美元的新刺激協議達成一致。這是美國歷史上
規模第二大的刺激協議，僅次於今年３月的２﹒２萬億美元。而且民主黨希望在拜登上任後推動
更多的救助措施，即意味著財政政策會延續寬鬆。雖然民主黨可能無法取得參議院控制權，但至
少對黃金而言仍是中期利好因素。
另一方面，今年最後一次貨幣政策會議上，美聯儲繼續保持近零利率不變，點陣圖和９月會
議時一致，基本維持明後兩年利率預期不變。雖然並未直接調整ＱＥ購債規模，但此次會議強化
了購債前瞻指引，未來幾個月美聯儲將至少按當前的速度購買。鮑威爾表示，在美國通脹重返正
軌之前，不會提前加息。他重申美聯儲可以擴大債券購買力度，調整所購買債券的久期，並指出
在縮減債券購買之前，美聯儲將發布警告。美聯儲大概率會在未來兩三年內維持ＱＥ，政策邊際
擴張的可能性則取決於經濟狀況，並配合財政政策。
美國貨幣和財政政策都維持明確的寬鬆基調，正加強黃金多頭的信心。收復１８５０美元後
，多頭連續上攻，逼近１９００美元整數關。目前金價已經升抵日線圖保利加通道上軌，儘管超
短線會遇到一定回吐壓力，但通道開口正在擴大，阻力會逐漸上移；同時ＲＳＩ也升近６０，
ＭＡＣＤ上漲動能柱重新增長，短線局勢正在轉強。多頭下一進攻目標位元１９６５美元左右，
投資者可逢低加注做多。
本周由於聖誕假期，預計交投趨於靜淡。主要關注美國１１月個人消費支出物價指數及耐用
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