《陶冬天下－陶冬》美聯儲政策不變應對，英脫歐談判大限來臨

《陶冬天下》兩個曠日持久的談判，在上周五按下了風險資產價格，不過總體上看資金以正

面的態度進入聖誕節假期。第一個是美國國會關於緊急救援計劃的談判，呼之欲出，但是遲遲無

法落地，美股再創出新高後回吐。第二個是英歐貿易談判，政治人物既說了狠話，也透露出希望

，可是精疲力竭的談判代表始終無法結案，英鎊匯率衝上高位後下挫。上周重要市場新聞倒不少

。１）美國聯儲在總統大選後的第一次例會，市場原本希望決策者為明年政策走向點明道路，公

開市場委員會卻按兵不動，沒有在資產購買計劃上釋放出直截了當的訊號，十年期國債利率高位

徘徊。２）市場風險意識淡化，美元匯率全面下挫，美元指數終於跌破９０大關。３）比特幣成

為黃金的替代品，２４小時內連破數關，價格飆升。４）特斯拉被納入Ｓ＆Ｐ５００，股價飛起

，馬斯克一天身家多出２５００億美元。石油黃金上周各有漲幅，不過和上面幾個相比已經顯得

不那麼重要了。鐵礦石為首的大宗商品升勢凌厲。



在總統大選之後、今年最後一次例會上，聯儲公開市場委員會成員決定以不變應萬變，維持

資產購買計劃規模和購買權重不變。不過決策當局略微修改了前瞻性指引，表明打算在聯儲的就

業和通脹目標得到「相當的進展」之前，它會至少維持現有的ＱＥ水平。聯儲對於未來通脹的解

讀也溫和鴿派，主席鮑威爾沒有回應聯儲回收流動性所需要的觸發點。簡而言之，聯儲對於未來

政策立場保持溫和模糊，以應對經濟增長和通貨膨脹的雙重不確定性，但是強調萬一出現金融壓

力，它會加碼ＱＥ並重啟流動性項目。筆者的解讀是，聯儲對明年美國經濟復甦持審慎樂觀態度

。認為經濟明年向好，所以暫時不再加碼ＱＥ；認為復甦力度未必很強，所以對通脹前景的表述

十分克制。筆者相信，ＱＥ起碼會維持到２０２３年，屆時聯儲應該會先收流動性，再調整利率

，小步慢行地推進，並隨時準備政策轉身。



２０２０年１２月３１日在迅速到來，英國與歐盟的貿易談判仍未結束，一個又一個截止日

過去了，但是談判桌上仍然膠著。雙方在公平競爭問題上有所突破，但是漁業額度尚有大的差距

，兩邊都堅持沒有好的捕魚協議，便沒有貿易協議。英國硬脫歐風險繼續增大。英國政府將無協

議脫歐稱為澳大利亞模式，其實就是ＷＴＯ關稅，適合於任何ＷＴＯ加盟國，即所謂硬脫歐。為

了準備無協議脫歐，法國開始召集數百名海關人員預備在ＥｕｒｏＳｔａｒ火車和各港口執法，

但是沒有人知道應該如何執法。橫跨英吉利海峽隧道兩端貨車爆塞，因為稅局在準備臨時海關。

英國脫歐公投在四年前發生，但是臨急抱佛腳式的準備才剛剛開始。從食品藥物關稅到金融從業

員工作簽證再到航班降落權，無協議脫歐所帶來的混亂難以想像，但是一切可能在兩個星期後發

生。然而，談判桌上的雙方卻仍在玩「看誰先眨眼」的遊戲，金融市場也以船到橋頭自來直的心

態觀望著。本周末前如果不能達成協議，英國脫歐話題可能給市場帶來新的ｓｕｒｐｒｉｓｅ。



本周焦點：英國脫歐和美國緊急救援預算。因為聖誕假期，交易日子會縮短，成交量大幅下

降。數據上，中國ＰＭＩ、美國耐用消費品訂單與核心ＰＣＥ、歐元區消費信心指數值得留意。

《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

