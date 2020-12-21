《缸邊隨筆－石鏡泉》為自己埋年結

《缸邊隨筆》一年下來，要為自己埋年結，以好知自己衰乜、唔衰乜。筆者的自己年結分兩

部分，一部分是看自己對大圍市道的看法對不對，另部分是看推介的股票。



２０２０年８月３日（周一）在《投資理財周刊》有文：「下半年買乜？」講了對市道的展

望和推介了些股。當時對２０２０年下半年的市道展望如下：



今年的中央政治局會議，跟歷年是不一樣的，因為今年中國是外處於至少「七國聯軍」包圍

中，七國是指：美、英、澳、紐、加、日、印度。內處於疫後和水災後的重建，怎辦？中央是「

發展是硬道理」，兩手抓。



（１）前手抓下半年經濟工作；



（２）後手抓十四五規劃和２０３５年遠景目標。



中央政治局會議，首次提出「國內大循環」和「國內國際雙循環」，淺白的講是：



（１）國內搞內需；



（２）國際上要搞好出入口。



對比今年４月１７日中央政治局會議和７月３０日中央政治局會議的重點，就知其中的變化

。



作為投資者該怎部署？



（１）中央會看緊資本市場，想炒，無咁易，因此像前一階段的借新經濟股之途來炒翻天，

是不容易了。資本要踏踏實實地去促進實體經濟的發展。



（２）國內外循環意見在今年５月１４日的中央政治局常務委員會會議，５月２３日全國政

協十三屆三次會議，６月１８日第十二屆陸家嘴論壇，７月２１日企業家座談會提出過，因此，

極可能會寫入十四五計劃中，此即在未來５年擴大內需是政策方向之一。



對此，筆者在上半年買股只重４隻：港交所（００３８８）、中芯國際（００９８１）、吉

利（００１７５）、中移動（００９４１）；下半年這４隻股票也留意，但會擴多幾隻，蒙牛（

０２３１９）、中國聖牧（０１４３２）、安徽海螺（００９１４）、青島啤（００１６８）

，即多了內需股。時勢變，投資政策也要變。



＊阿爺前兩周開打新經濟股＊



上文看「市場想借新經濟之股來炒翻天，是不容易了」。這個看法錯了４個月，直到前兩周

才見阿爺出手，不可以大到有壟斷，要棄虛從實，這類阿爺講了半年，今次一開打，會幾時收手

，走著瞧。



至於推介的股票，有些有成績，有些不理想，中移動和中芯可以賴特朗普，但安徽海螺的欠

佳，就要自己檢討了。



下周一（２８日）寫對２０２１年展望。《資深投資者 石鏡泉》

