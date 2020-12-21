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即市新聞

21/12/2020 09:14

《缸邊隨筆－石鏡泉》為自己埋年結

　　《缸邊隨筆》一年下來，要為自己埋年結，以好知自己衰乜、唔衰乜。筆者的自己年結分兩
部分，一部分是看自己對大圍市道的看法對不對，另部分是看推介的股票。
　　
　　２０２０年８月３日（周一）在《投資理財周刊》有文：「下半年買乜？」講了對市道的展
望和推介了些股。當時對２０２０年下半年的市道展望如下：
　
　　今年的中央政治局會議，跟歷年是不一樣的，因為今年中國是外處於至少「七國聯軍」包圍
中，七國是指：美、英、澳、紐、加、日、印度。內處於疫後和水災後的重建，怎辦？中央是「
發展是硬道理」，兩手抓。
　
　　（１）前手抓下半年經濟工作；
　
　　（２）後手抓十四五規劃和２０３５年遠景目標。
　
　　中央政治局會議，首次提出「國內大循環」和「國內國際雙循環」，淺白的講是：
　
　　（１）國內搞內需；
　
　　（２）國際上要搞好出入口。
　
　　對比今年４月１７日中央政治局會議和７月３０日中央政治局會議的重點，就知其中的變化

　
　　作為投資者該怎部署？
　
　　（１）中央會看緊資本市場，想炒，無咁易，因此像前一階段的借新經濟股之途來炒翻天，
是不容易了。資本要踏踏實實地去促進實體經濟的發展。
　
　　（２）國內外循環意見在今年５月１４日的中央政治局常務委員會會議，５月２３日全國政
協十三屆三次會議，６月１８日第十二屆陸家嘴論壇，７月２１日企業家座談會提出過，因此，
極可能會寫入十四五計劃中，此即在未來５年擴大內需是政策方向之一。
　
　　對此，筆者在上半年買股只重４隻：港交所（００３８８）、中芯國際（００９８１）、吉
利（００１７５）、中移動（００９４１）；下半年這４隻股票也留意，但會擴多幾隻，蒙牛（
０２３１９）、中國聖牧（０１４３２）、安徽海螺（００９１４）、青島啤（００１６８）
，即多了內需股。時勢變，投資政策也要變。
　
＊阿爺前兩周開打新經濟股＊
　
　　上文看「市場想借新經濟之股來炒翻天，是不容易了」。這個看法錯了４個月，直到前兩周
才見阿爺出手，不可以大到有壟斷，要棄虛從實，這類阿爺講了半年，今次一開打，會幾時收手
，走著瞧。
　
　　至於推介的股票，有些有成績，有些不理想，中移動和中芯可以賴特朗普，但安徽海螺的欠
佳，就要自己檢討了。
　
　　下周一（２８日）寫對２０２１年展望。《資深投資者　石鏡泉》

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