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21/12/2020 08:29

《國企紅籌》中車（１７６６）５２億人幣售資產，料賺１３億人幣

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）公布，出售地
皮及附屬股權涉約５２﹒２５億元（人民幣．下同），料收益逾１３億元。
　　該集團指，所持大連沙河口廠區地皮擬被改收儲，獲補償最多約４０﹒８４億元，預計於
２０２２年完成全部地皮移交後，淨收益約１３﹒２３億元。該集團指，該幅地皮面積約
６７﹒４萬平方米，於１０月２０日的帳面淨值約６﹒９３億元，藉此收儲有利於轉型升級及處
置低效資產等，擬把補償所得用於旅順基地建及日常營運。
　　此外，該集團以約１１﹒４１億元出售中車建設工程予控股股東中車集團，持股降至５０％
，料不會錄盈虧，套現用於補充待發展產業所需資金。中車建設工程從事城市軌道交通施工總承
包，去年純利約８８５２萬元，於去年底淨資產帳面值約２０﹒２６億元。

＊逾１５億人幣組基金投資新材料＊

　　另外，該集團出資約１５﹒５億元參與設立北京中車轉型升級基金合夥企業，佔階段出資規
模４０億元的約３８﹒７５％。該集團指，該基金為期最長８年，投資以新材料、基礎及關鍵零
部件等，環繞其在軌道交通產業生態圈的應用，目標總出資額為５０億元。該集團指，有關基金
與其存在協同作用，有利於創新投資模式。（ｗｈ）

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