《國企紅籌》遠洋集團涉資最多１５０億人幣投資北京綜合物業

《經濟通通訊社２１日專訊》遠洋集團（０３３７７）公布，夥拍太古地產（０１９７２）

投得北京項目９９﹒７９％股權，分擁６４﹒７９％和３５％股權。該集團指，出資額最高１４

９﹒３５億元（人民幣．下同）。



＊物色投資者收購近３０％股權＊



該集團指，項目投資的總出資額為２３０億元，包括出資額９５億元、股東貸款２６億元和

額外資金１０９億元。有關額外資金作為將來開發成本及營運資金，預期主要以第三方融資取得

。該集團指，將物色第三方投資者參與，或出售所持２９﹒７９％股權，令持項目股權降至

３５％。

該集團指，有關項目位於北京朝陽區將台鄉駝房營村的兩幅地皮，於１１月３０日的獨立估

值約１１３﹒８億元，地皮面積分別為３﹒４萬及４﹒４３萬平方米，建築面積共不超過

４０﹒０５萬平方米，其中擁有約３８萬平方米，剩餘２萬平方米將由現有股東代將台政府保留

及擁有。該土地擬定用途是綠隔產業用地，預期包括購物綜合體、寫字樓及一座酒店。該集團指

，項目毗鄰的頤堤港１項目由其和太古地產各佔５０％股權。

此外，該集團指，向太古地產授出兩份認股期權，包括向該集團收購該項目１４﹒８９５％

股權，只可以在該物業營運階段的第四年起有條件行使。至於第二份認購期權則為該集團倘未能

履行對項目出資及股東貸款的付款責任，太古地產中國可要求該集團出售頤堤港１項目５０％權

益，行使價為２７億元，倘獲行使，該集團估計將於綜合收益表確認除稅前收益約５﹒１１億元

。（ｗｈ）

