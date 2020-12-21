《日入而息》政府禁蒙面法終極上訴得直，午夜起禁英國航班抵港

《今天重點》﹡終院裁定政府勝訴，引緊急法制定《禁蒙面法》合憲；終院裁定禁蒙面法合

憲，梁國雄稱判決不能令人釋疑；葛珮帆歡迎高院裁決，周浩鼎指限制不准

蒙面合法合憲

﹡陳肇始稱２人限聚及禁晚市堂食等措施延長至下月６日；變種病毒播毒，午

夜起禁英國航班抵港；梁卓偉指本港新冠確診者體內暫未出現基因突變

﹡公務員在家工作安排延長至下月６日

﹡教育局指幼稚園及中小學延長停課至明年１月１０日

﹡本港１１月消費物價跌０﹒２％，短期通脹壓力輕微



《即日市況》﹡新舊經濟股齊軟，港股低開低走１９１點收２６３０６穿十天廿天線



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒８％，中經會提科技自強創板漲３﹒７％



《美元匯價》﹡小心英鎊出現短期倉位調整壓力；歐元最新報１﹒２１５７╱５８，日圓最

新報１０３﹒８１╱８２



《公司業績》﹡國際家居零售（０１３７３）純利按年升逾２﹒５倍至１﹒６９億，派中期

息９仙



《公司資訊》﹡筆克遠東（００７５２）疫情加快集團數碼化計劃，線上業務反應正面；

料明年下半年業務復甦，目標中國業務佔收入五成

﹡康業信貸母企康業金融科技遞交上市申請

﹡中國光大水務（０１８５７）取江蘇省常州市兩污水處理項目，涉１﹒２２

億元人民幣

﹡中網科（０８０５５）附屬欲５９０萬購數據庫軟件開發商

﹡市傳芮成鋼澄將出任新地海外市場總監，新地（０００１６）無聘請或接觸

芮成鋼

﹡利駿（０８３６０）售室內設計裝修公司４９％股權，收益６﹒９萬元

﹡信利國際（００７３２）附屬信利光電法律訴訟達成全面及最終和解

﹡高力國際委任王振康為高級執行董事

﹡凱知樂（０２１２２）旗下ｋｋｐｌｕｓ銷售理想，擬擴展至大中華地區

﹡華爾街日報表示馬雲曾提出將螞蟻集團部分股權移交中國政府

﹡華領醫藥（０２５５２）進軍海外市場，看好一帶一路東南亞

﹡榮昌生物（０９９９５）自身免疫疾病藥物獲批於美國進行第二期臨床試驗

﹡綠葉製藥（０２１８６）精神分裂藥物於美國開始關鍵性試驗

﹡曠逸國際（０１６８３）今早停牌，有待發布有關公司內部消息公告

﹡上市委員會批評偉志控股（０１３０５）及執董陳緯武違反上市規則

﹡捷榮國際（０２１１９）控股股東有意全數收購基投意圖出售的４﹒９７％

股權

﹡聯通（００７６２）１１月移動出帳用戶淨減１９４萬戶，４Ｇ淨增４８萬

戶

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬簽訂巴西風電及光伏發電項目ＥＰＣ合同

﹡澳能建設（０１１８３）就香港電動汽車充電項目訂無法律約束力諒解備忘

錄

﹡海豐國際（０１３０８）附屬訂立額外造船合約，建造６艘額外集裝箱船舶

﹡曠逸國際（０１６８３）主要股東上周出售公司１６﹒５％股份，明天復牌



《國企紅籌》﹡中集安瑞科（０３８９９）旗下中集聖達因組成聯合體中標液氫儲運裝備研

發項目

﹡金川國際（０２３６２）附屬Ｍｕｓｏｎｏｉ項目獲國開行融資３﹒５億美

元

﹡中國人壽（０２６２８）今年原保險保費收入首次突破６０００億元人民幣

﹡招商局中國基金（００１３３）附屬公司以３６００萬人幣轉讓新華幼教三

成股權



《中國要聞》﹡中證監核准重慶銀行等４家企業ＩＰＯ申請

﹡全國住房和城鄉建設工作會議表示大力發展租賃住房

﹡法拉第未來國內成立新公司，或為量產ＦＦ９１鋪路

﹡外管局表示１１月銀行結售匯順差３０億美元

﹡人行重啟１４天期逆回購，淨投放９００億；１２月一年期和五年期以上

ＬＰＲ持穩，連八個月不變；人行專家表示銀行間市場是中國債市核心，作

用不可替代

﹡人行蘭州中心支行行長楊明基涉嚴重違紀違法接受查

﹡河北省石家莊市委副書記、市長鄧沛然接受審查調查

﹡招行深圳分行完成全國首單供應鏈票據再貼現業務

﹡網絡存款叫停銀行業影響大，專家籲支持中小銀行增資

﹡大商所表示首十一月鐵礦石期貨成交降，未見大資金炒作

﹡專家表示抗疫政策退出，料明年新發地方債規模縮約五成

﹡深圳表示擬將ＱＦＩＩ和ＱＤＩＥ額度倍增至１００億美元

﹡Ｚｏｏｍ中國前員工遭美國起訴

﹡美企對特定集成電路及產品提３３７調查，涉聯想集團

﹡美國總統特朗普稱大規模駭客攻擊或來自中國

﹡據報獲政府投資總部移至北京，蔚來表示下月會正式披露

﹡中證報評論表示「不急轉彎」提法釋放重要信號

﹡廣州稱設備故障影響數個街區，網民反駁半個廣州停電

﹡傳中金、中信建投等五券商獲准獨立承銷信用債發行

﹡能源局表示能源安全保障面臨挑戰，加快非化石能源開發

﹡中汽協表示今年１１月汽車商品進、出口額環比均呈增長

﹡發改委表示電廠存煤有保障，將多渠道增加電煤供應

﹡外國公司問責法案簽署，外交部表示含明顯歧視中企條款

﹡上期所表示國際銅期貨上市首月成交額１０２３億人幣

﹡國家郵政表示加快構建區域聯通水平高的大灣區寄遞網絡



《寶島快訊》﹡台股收升近１％報１４３８４點，逼近歷史高位



《其他消息》﹡林卓廷等涉元朗站暴動再審，開庭前與支持者高叫口號

﹡記協入稟警妨礙採訪及用過度武力，高院駁回覆核申請

﹡財爺化身「阿茂」宣傳預算案，暗示「睇餸食飯」

﹡終院裁定政府勝訴，引緊急法制定《禁蒙面法》合憲；終院裁定禁蒙面法合

憲，梁國雄稱判決不能令人釋疑

﹡葛珮帆歡迎高院裁決，周浩鼎指限制不准蒙面合法合憲

﹡張建宗冀６４億抗疫基金撥款盡快通過，助重創行業

﹡證監會表示擬明年中將所有發牌程序轉移至新網上發牌平台

﹡財委會通過６４億元第四輪防疫抗疫基金撥款

﹡本港１１月消費物價跌０﹒２％，短期通脹壓力輕微

﹡經絡按揭料明年樓價最多升５％，負資產宗數維持穩定

﹡安永表示今年港交所新股集資３９０５億元，全球排第二；安永料明年港新

股集資３５００億，對市場持樂觀態度

﹡深股通額度全日用６５億元；滬股通額度全日用４１億元，陸股通淨流入近

７９億元

﹡粵港計劃簽訂東江水新協議，料９年內最多省３﹒２億元

﹡樓繼偉稱要防止數據金融平台大而不能倒，留風險隱患

﹡富融銀行正式開業，與騰訊旗下流動支付平台合作



《新冠肺炎》﹡本港今新增８５宗確診７８宗本地，２７宗源頭不明

﹡確診李運強回隔離病房情況穩定，當局研究會否檢控

﹡北京增２例境外輸入關聯病例，嚴格執行「１４＋７」

﹡廣州南沙一隔離酒店工作人員確診，密切接觸者均陰性

﹡美國批准使用Ｍｏｄｅｒｎａ疫苗，瑞士批用輝瑞疫苗

﹡法國衛生部長表示變種病毒株可能已經在法國傳播

﹡政府表示抵港人士完成檢疫後需再接受檢測；公務員在家工作安排延長至下

月６日

﹡婦候檢家中亡女兒斥未獲適切協助，張竹君稱交死因庭

﹡張建宗稱很快公布如何處理英國抵港航班問題

﹡許樹昌稱如疫情持續未受控，應考慮類似戒嚴等措施

﹡陳肇始稱２人限聚及禁晚市堂食等措施延長至下月６日；變種病毒播毒，午

夜起禁英國航班抵港

﹡葉劉稱政府抗疫成效低，籲全民強制檢測

﹡據報香港或停飛來自英國航班，延長自英抵港旅客檢疫

﹡中銀香港荃灣分行有員工初步確診，今起暫停營業

﹡梁卓偉稱本港新冠確診者體內暫未出現基因突變

﹡恆生北河街和新蒲崗分行將於明日及下周一恢復營業

﹡國泰航空宣布取消來往英國航班直至明年１月１０日



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