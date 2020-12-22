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即市新聞

22/12/2020 07:50

《華爾街內望》刺激法案抵消疫情憂慮，美股個別發展道指漲３７點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》市場期待已久的新刺激方案通過，抵消新冠肺炎新毒株疫情爆
發的擔憂，美股周一（２１日）個別發展，當中道指收復大部分失地收高。
　　道指漲３７點或０﹒１２％，報３０２１６點。標指跌１４點或０﹒３９％，報３６９４點
。納指跌１３點或０﹒１％，報１２７４２點。
　　經過數月的黨派角力，美國國會周日（２０日）敲定新刺激法案協議，預計將於周一通過，
計劃包括失業援助、中小企救濟、疫苗分發，但規模沒有達到很多人的期望。
　　最新出現的高傳染性新冠肺炎新毒株，引發市場對更多工廠關閉的擔憂，並促使世界各國拒
絕來自英國的遊客入境。
　　板塊及個股方面，金融股、科技股向好，標普銀行股指數逆市漲２﹒７％，因為聯儲局上周
宣布最新壓力測試結果，並放寬對銀行回購、派息的限制，高盛勁升６﹒１％。
　　即使新刺激方案預計將向航空公司提供１５０億美元薪金援助，標普航空股指數亦跌
１﹒２％。
　　特斯拉成為有史以來加入標指市值最大的公司，惟股價大跌６﹒５％，因為有傳蘋果計劃於
２０２４年生產乘用車。運動服裝生產商Ｎｉｋｅ漲４﹒９％，公司上調全年營收預期，多間券
商上調其目標價。
　　軍工公司洛克希德馬丁跌１﹒９％，公司宣布將以４４億美元收購美國火箭發動機製造商
Ａｅｒｏｊｅｔ　Ｒｏｃｋｅｔｄｙｎｅ。ＩＢＭ跌２％，公司宣布將收購芬蘭初創企業
Ｎｏｒｄｃｌｏｕｄ。
　　指標十年期國債收益率變化不大，報０﹒９３６％，曾跌至本月中以來最低０﹒８８２％。
（ａｌ）

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