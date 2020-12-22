《匯市走勢》新冠肺炎變種毒株憂慮有所緩解，美元回落

《經濟通通訊社２２日專訊》市場不太擔心新冠肺炎變種毒株在英國迅速蔓延，並聚焦美國

國會即將投票表決的新刺激方案，美元周一（２１日）回落。

美元指數跌０﹒２％至９０﹒０９７，惟曾升至９１﹒０２２點。美元兌日圓持平，報

１０３﹒３４日圓。

歐元兌美元跌０﹒２％至１﹒２２３３１美元，稍早曾跌至逾一周低。鎊兌美元跌

０﹒４％，報１﹒３４４８美元。歐元兌英鎊漲０﹒１％，報０﹒９０８５英鎊。

澳元兌美元跌０﹒６％至０﹒７５８美元。新西蘭元兌美元跌０﹒６％至０﹒７１美元。

英國首相約翰遜採取緊急措施應對變種毒株危機，不過世衛最新表示，新冠肺炎的變異速度

比流感慢，即使英國出現變種毒株，其傳播能力亦遠不及流行性腮腺炎等其他疾病。世衛又指疫

苗應該對變種毒株有效，不過目前正進行相關檢查，以確保疫苗有效性。

不過投資者更多關注美國新刺激法案，因為該法案可能在周一進行表決。（ａｌ）



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