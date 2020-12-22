《缸邊隨筆－石鏡泉》冬至快「落」？

《缸邊隨筆》支付寶、微信再也不能存款了，跟著京東金融、度小滿平台下架互聯網存款產

品。



中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦在《綫上平台存款：數字金融和金融監管的一個產品案

例》一文中謂：



互聯網平台模式為客戶提供了存款購買接口，實質是存款營銷行為。監管要求商業銀行應進

一步規範吸收存款行為，不得通過第三方中介吸收存款。此類互聯網金融平台為客戶購買存款產

品提供了信息展示和購買接口，從實質上看是一種營銷行為。



１２月１９日銀保監會發布《關於進一步規範商業銀行結構性存款業務的通知》，主要內容

包括：



商業銀行可以繼續發行原有的結構性存款（老產品），但應當嚴格控制在存量產品的整體規

模內，並有序壓縮遞減。對於過渡期結束前已經發行的老產品，商業銀行應當及時整改，到期或

兌付後結清。過渡期結束後，商業銀行新發行的結構性存款應當符合本《通知》規定。對於由於

特殊原因在過渡期結束後仍難以符合本《通知》規定的商業銀行，經銀行業監督管理機構同意，

採取適當安排妥善處理。



＊螞蟻事件拖累科技金融股＊



看來螞蟻事件，一「蟻」掀起千重浪，不少新科技股的「銀行淘金夢」休矣。其股價將如何

？相信自昨日起，會開啟一波跌浪，要回歸到，不要再憧憬可以做銀行的日子。如要大膽的估一

估，就是不少這些曾被螞蟻上市，而帶挈可憧憬做銀行而上升的科技金融股，在沒有新的、非金

融的服務推出前，其股價或已見了頂。若是，Ａ股升勢會受壓，而恆指升勢更會受壓。因為這些

或已見頂的科技金融股，是恆指成分股，而且佔有一定比重。



這些科技金融股在Ａ股的指數佔比是相對輕，因為國內尚有不少大價股票來平衡。



從新聞看來，馬雲在過去一個月是跟中央有不少討論。換言之，人行及銀保監會的文章，公

布其相關內容，在有關的圈內，是早被知悉，以致被春江鴨及時沽貨離場。如看騰訊

（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）和京東（０９６１８）這一個月來的圖形，才或會醒

覺「春江鴨」是一個月前已散水哩！



如今連冬前臘鴨（散戶）也知道冬已至，會怎樣了，應下跌囉！



１２月１８日，中順證券的謝榮輝指出恆指或以不規則形下調：



配合波浪形態來看，恆指由２３１２７升至２７０４０只有三個浪，而該頂部亦有機會是周

期頂部，因此，數浪式２﹒２以會以２６７８２開始的（ｂ）浪調整尚未結束，而是以「不規則

形」方式下調。目前是（ｃ）浪下跌的起步階段，若與（ａ）浪長度相同，初步下跌目標為

２３３８２。配合循環周期來看，（ｃ）浪見底的時機預期會在明年２月中至３月初之間，屆時

會形成平均７６日、９３日及４０星期循環低位。



有謂恆指會多在節氣日，果真冬至快「落」。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

