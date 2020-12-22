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即市新聞

22/12/2020 16:42

《盤後部署》變種病毒影響投資情緒，港股料再穿二萬六試５０天線

　　《經濟通通訊社２２日專訊》市場憂慮新冠病毒新毒株致全球疫情加劇，港股今早低開４５
點報２６２６０點，早段曾因科網龍頭造好而調頭向上，見全日高位２６３６５點，惟隨後大市
欠支持向下轉跌，早市收跌２２點至２６２８４點。午後港股突急劇向下，一度穿二萬六，低目
２５９９８點，尾市跌幅收窄，最終收報２６１１９點，跌１８７點或跌０﹒７１％，主板成交
１２３７﹒２６億元。國企指數報１０３８４點，跌１７點或跌０﹒１７％。恆生科技指數報８
１８６點，升２６點或升０﹒３３％。
　　Ａ場方面，上證綜合指數報３３５６點，跌６３點或跌１﹒８６％，成交４３２２﹒００億
元人民幣。深證成份指數報１３８８２點，跌２５２點或跌１﹒７９％，成交５２５４﹒４０億
元人民幣。
　　重磅股亦普軟，友邦（０１２９９）跌１﹒８９％，報８８﹒１５元；港交所（００３８８
）跌１﹒５４％，報３９６﹒８元；中移動（００９４１）跌０﹒９１％，報４３﹒７５元；建
行（００９３９）跌０﹒３５％，報５﹒６３元；匯控（００００５）跌０﹒１３％，報３９﹒
４５元；惟有騰訊（００７００）升０﹒０９％，報５７２﹒５元。

＊全球股票總市值受中美股市拉升，首次突破百萬億美元＊

　　據市場數據顯示，截至上星期五（１８日）全球股票總市值首次突破百萬億美元關口，至
１００﹒１８７２萬億美元，較疫情開始前的去年底增長了１７％創歷史新高。其中市值增長動
力是原於中、美兩地股市，美股總市值可增長逾兩成至４２萬億美元，而Ａ股的總市值則可增長
近五成突破９萬億美元。疫情下全球「放水」市場資金氾濫，資金流入股票市場，引發資產升值
，故投資者應留意各地央行舉動。
　　美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）前局長戈特利布表示，英國變種新冠病毒或已傳入美國。
他不認同現時頒布旅行禁令措施能阻止變種病毒傳入美國，他更料於未來三至四星期間，疫情確
診將達至高峰。不過他認為當疫苗普及時，疫情傳播將有所減低。

＊變種病毒或致疫情惡化，港股再跌穿二萬六關機會頗大＊

　　英國出現變種肺炎病毒，市場憂慮復甦減慢而偏軟，港股今日低見２５９９８點後雖然而跌
幅收窄，病毒消息負面影響仍然揮之不去，市場暫沒有利好因素炒上。技術層面言，恆指ＭＡＣ
Ｄ快慢線差距增加，走勢轉弱，相信大市本周仍有下行壓力，料再跌穿二萬六關，見五十天線（
約２５８３３點）才有支持。（ｊｃ）

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