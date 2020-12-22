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即市新聞

22/12/2020 18:45

《台股攻略－馮偉明》本土病例再現，台股急挫２０７點

　　《台股攻略》加權指數今早（２２日）最高曾升穿１４４００點，惟台灣新冠肺炎本土確診
個案消息傳出後，尾市急挫超過２００點，最終收１４１７７點，大跌２０７點，成交金額升至
新台幣２８９４億元。
　　電子權值股今日普遍下跌，拖累大市表現。台積電及大立光股價反覆向下，失守短線支撐位
。台積電收新台幣５０９元，跌新台幣７元，而大立光則收新台幣３２４０元，跌新台幣１００
元，失守新台幣３３００元關口，跌幅近３％。鴻海及聯發科尾市亦轉勢下跌，分別收新台幣
８７﹒７０元及７０３元跌新台幣０﹒３０元及５元。此外，近來走勢強勁的航運股今日亦跌勢
沉重。台船跌超過９％，而台航、萬海、長榮海運及榮運等亦開低走低，跌幅超過４％。航空股
龍頭華航及長榮股價亦反覆向下。疫情再起，刺激防疫概念股再度活躍，成為大市焦點。恆大、
美德醫─ＤＲ、康那香及南六尾市升至漲停，而醫藥股杏國亦同樣以漲停板價收市，收新台幣
４９﹒５０元，升新台幣４﹒５０元。
　　台資公司及投行雖然仍在粉飾櫥窗，但英國出現新冠肺炎病毒變種個案，勢令全球股市陷入
震盪，建議投資者短線宜審慎觀望。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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