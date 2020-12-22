《談國論企－黎偉成》擴內需改善民生要增就業穩社保

《談國論企》中國中央經濟工作會議強調堅持擴大內需這個戰略基點，作為整體國民經濟在

２０２１年發展的重要政策，內需提質增量，乃民生重大改善的其中具體表現，亦為國泰民安之

道；由是積極以實現加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的目

標，對勁。



＊擴大消費最根本的是促進就業要共同富裕＊



會議提出的提出的２０２１年經濟八大任務首兩條之強化國家戰略科技力量，和增強產業鏈

供應鏈自主可控能力，最終的目的就是要改善和提升民生，國富使民共享，達到共同富裕之標，

而民安當然國泰。由是第三大重點任務，所指出的要「堅持擴大內需這個戰略基點」，有十分重

大的意義和實際。

擴大內需，乃「形成強大國內市場是構建新發展格局的重要支撐」的重要支持力量，所要做

到的為「必須在合理引導消費、儲蓄、投資等方面進行有效制度安排」，重點有：（一）「擴大

消費最根本的是促進就業，完善社保，優化收入分配結構，擴大中等收入群體，紮實推進共同富

裕」，政策甚是之因，乃要（Ｉ）促進就業，只有就業情況穩定和不斷改善，才能夠使居民加大

消費的能力和意欲，而消費是內需的十分重要環節。從國家統計局所發布的２０２０年１１月的

數據，顯示城鎮新增就業人數期內達１０９９萬人，為預期目標的１２２﹒１％；故社會消費品

零售總額於１１月份同比增長５％，成全年暫見最高增長的月份，並使１－１１月份累計之數所

減４﹒８％比１－１０月份收窄１﹒１個百分點，而消費升級項目如通訊器材、化妝品、金銀珠

寶等類，增長由為明顯。

促進就業，對提升內需，有十分重大的重要性。

由是（ＩＩ）另一項之「要完善職業技術教育體系，實現更加充分更高質量就業」，也就具

有更為重要的意義，因更高質量的就業，很有可能促使更高質量的消費得以提升，和有更大的發

展力度。

正正因為中國的（ＩＩ）儲蓄率高逾５０％，實在是有過份偏高之嫌，故會議要作有效制度

安排，引導消費、儲蓄、投資等。要是儲蓄能夠適度有序的降低，資金流至消費及投資等市場，

則經濟肯定有更強大的發展和提升力度。

同樣重要的，是（二）「要把消費同改善人民生活品質結合」，所指的人民生活品質，當然

是各種各樣的與生活有關的消費性商品、服務，素質必須要得到高度的保障，才可以使人民用之

放心、食之安心、飲之樂心，消費始得到真真正正的增長。

和（三）「有序取消一些行政性限制購買的規定，充分挖掘縣鄉消費潛力」，此點可見中央

相當重視縣鄉的消費潛力。縣鄉人民收入及消費在近年的增長幅度，無疑較城鎮為高，但在整體

消費總額所佔比重，仍然相對偏低，故一旦可以釋放潛力，所產生的威力，絕對不可忽視。



＊釋放儲蓄挖掘縣鄉消費能力促內需＊



（四）「要合理增加公共消費，提高教育、醫療、養老、育幼等公共服務支出效率」，此為

推行各種各樣保就業措施的同時，政府強化消費者的強保彰、穩信心的其中重要力量。

即使不包括在此列的「疫情防控要毫不放鬆抓好「外防輸入，內防反彈」工作，嚴防死守，

確保不出現規模性輸入和反彈」，也是增強人民消費信心的做法。

會議要安排好「兩節」市場供應，確保基本民生，造好困難群體兜底工作。

（促增供應與需求，評中央經濟工作會議之二）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

