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22/12/2020 09:32

《異動股》京東健康升近６％曾破頂，今起納入港股通名單

　　《經濟通通訊社２２日專訊》京東健康（０６６１８）升５﹒８４％，報１７５﹒７元，盤
中最高見１７７元破頂；成交約５１５萬股，涉資８﹒６２億元，主動買盤６０％。
　　深交所公布，因恆生綜合大型股指數實施成份股調整，根據《深圳證券交易所深港通業務實
施辦法》的有關規定，將京東健康調入深港通下的港股通股票名單，自今日起生效。
　　另外，京東健康公布，聯席代表代表國際承銷商悉數行使超額配股權，涉發行約５７２８﹒
５萬股，以每股７０﹒５８元計，額外集資約４０﹒４３億元。
　　母企京東集團（０９６１８）升１﹒０８％，報３１６﹒８元。
　　現時，恆生指數報２６２６１，跌４５點或跌０﹒１７％，主板成交８０﹒８９億元。國企
指數報１０４３０，升２８點或升０﹒２７％。
　　上證綜合指數報３４０７，跌１３點或跌０﹒３８％，成交２５１﹒１０億元人民幣。深證
成份指數報１４０７０，跌６４點或跌０﹒４５％，成交３２１﹒６０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東健康　（０６６１８）　　１７５﹒７元　　　升５﹒８４％
　　京東集團　（０９６１８）　　３１６﹒８元　　　升１﹒０８％
　　阿里健康　（００２４１）　　　２６﹒２元　　　跌１﹒３２％
　　平安好醫生（０１８３３）　　　８９﹒７元　　　跌１﹒２７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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