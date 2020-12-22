《異動股》京東健康升近６％曾破頂，今起納入港股通名單

《經濟通通訊社２２日專訊》京東健康（０６６１８）升５﹒８４％，報１７５﹒７元，盤

中最高見１７７元破頂；成交約５１５萬股，涉資８﹒６２億元，主動買盤６０％。

深交所公布，因恆生綜合大型股指數實施成份股調整，根據《深圳證券交易所深港通業務實

施辦法》的有關規定，將京東健康調入深港通下的港股通股票名單，自今日起生效。

另外，京東健康公布，聯席代表代表國際承銷商悉數行使超額配股權，涉發行約５７２８﹒

５萬股，以每股７０﹒５８元計，額外集資約４０﹒４３億元。

母企京東集團（０９６１８）升１﹒０８％，報３１６﹒８元。

現時，恆生指數報２６２６１，跌４５點或跌０﹒１７％，主板成交８０﹒８９億元。國企

指數報１０４３０，升２８點或升０﹒２７％。

上證綜合指數報３４０７，跌１３點或跌０﹒３８％，成交２５１﹒１０億元人民幣。深證

成份指數報１４０７０，跌６４點或跌０﹒４５％，成交３２１﹒６０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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京東健康 （０６６１８） １７５﹒７元 升５﹒８４％

京東集團 （０９６１８） ３１６﹒８元 升１﹒０８％

阿里健康 （００２４１） ２６﹒２元 跌１﹒３２％

平安好醫生（０１８３３） ８９﹒７元 跌１﹒２７％

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（ｎｓ）

