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22/12/2020 11:28

《異動股》ＴＣＬ電子（１０７０）挫近４％，遭美國土安全部審查

　　《經濟通通訊社２２日專訊》ＴＣＬ電子（０１０７０）現價跌３﹒５９％，報５﹒９元；
成交約６０５萬股，涉資３６１５萬元。盤中低見５﹒９元創逾一個月新低。
　　美國國土安全部代理部長沃爾夫（Ｃｈａｄ　Ｗｏｌｆ）表示，中國對美國構成愈來愈大的
威脅，正考慮對中國採取進一步限制措施。
　　沃爾夫稱，這些措施包括對中國共產黨員實施更嚴格的簽證限制，以及更廣泛地禁止使用強
迫勞動製造的商品。國土安全部很快將發布商業建議，告誡不要使用與中國有關聯的公司提供的
數據服務和設備，並表示正在審查中國電視機製造商ＴＣＬ電子的活動。
　　他指出，今年已發現ＴＣＬ電子在所有電視機上安裝後門，用戶面臨網絡入侵和數據外洩的
危險。
　　現時，恆生指數報２６２７８，跌２８點或跌０﹒１１％，主板成交５４９﹒０５億元。國
企指數報１０４３９，升３７點或升０﹒３６％。
　　上證綜合指數報３４１２，跌７點或跌０﹒２２％，成交２３３６﹒６４億元人民幣。
　　深證成份指數報１４１５５，升２０點或升０﹒１４％，成交２９６２﹒４６億元人民幣。
（ｃａ）

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