《異動股》ＴＣＬ電子（１０７０）挫近４％，遭美國土安全部審查

《經濟通通訊社２２日專訊》ＴＣＬ電子（０１０７０）現價跌３﹒５９％，報５﹒９元；

成交約６０５萬股，涉資３６１５萬元。盤中低見５﹒９元創逾一個月新低。

美國國土安全部代理部長沃爾夫（Ｃｈａｄ Ｗｏｌｆ）表示，中國對美國構成愈來愈大的

威脅，正考慮對中國採取進一步限制措施。

沃爾夫稱，這些措施包括對中國共產黨員實施更嚴格的簽證限制，以及更廣泛地禁止使用強

迫勞動製造的商品。國土安全部很快將發布商業建議，告誡不要使用與中國有關聯的公司提供的

數據服務和設備，並表示正在審查中國電視機製造商ＴＣＬ電子的活動。

他指出，今年已發現ＴＣＬ電子在所有電視機上安裝後門，用戶面臨網絡入侵和數據外洩的

危險。

現時，恆生指數報２６２７８，跌２８點或跌０﹒１１％，主板成交５４９﹒０５億元。國

企指數報１０４３９，升３７點或升０﹒３６％。

上證綜合指數報３４１２，跌７點或跌０﹒２２％，成交２３３６﹒６４億元人民幣。

深證成份指數報１４１５５，升２０點或升０﹒１４％，成交２９６２﹒４６億元人民幣。

（ｃａ）

