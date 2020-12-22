《中資異動》ＴＣＬ電子午後大瀉近一成四，遭美國土安全部審查



《經濟通通訊社２２日專訊》ＴＣＬ電子（０１０７０）午後跌勢加劇，現價跌

１３﹒５６％，報５﹒２９元，盤中低見５﹒０３元，為近四個月低位，跌破百天平均線

（５﹒８４９元）等多條均線，該股成交約４１５９萬股，主動買盤７０％，涉資２﹒２６億元

。

美國國土安全部（ＤＨＳ）代理部長沃爾夫周一（２１日）表示，國土安全部正在審查中國

電視機製造商ＴＣＬ電子的活動，並指今年已發現該公司在所有電視機上安裝後門，令用戶面臨

入侵和數據外洩的風險。

沃爾夫指，國土安全部即將發布對抗中國的戰略行動計劃。擬參考總統特朗普２０１７年的

國家安全戰略，將羅列美國對華戰略措施。

具體措施包括對中國共產黨員實施更嚴格的簽證限制，以及更廣泛禁止使用強迫勞動力製造

的商品。

中資家電股受消息拖累齊挫，創科實業（００６６９）跌１﹒７８％，報１０５﹒１元；國

美零售（００４９３）跌２﹒１３％，報０﹒９２元；海信家電（００９２１）跌２﹒８７％，

報１０﹒８２元。

現時，恆生指數報２６１０２點，跌２０４點或跌０﹒７８％，主板成交７７０﹒４６億元

。國企指數報１０３７４點，跌２７點或跌０﹒２６％。恆生科技指數報８１３６點，跌２３點

或跌０﹒２９％。

即月期指新報２６０７９點，跌２６６點，低水２４點。即月國指期貨報１０３６８點，跌

４９點，低水６點。

上證綜合指數報３３９２點，跌２７點或跌０﹒８１％，成交３０５１﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１４０６６點，跌６７點或跌０﹒４８％，成交３７８９﹒２４億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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ＴＣＬ電子（０１０７０） ５﹒２９元 跌１３﹒５６％

創科實業 （００６６９） １０５﹒１０元 跌１﹒７８％

國美零售 （００４９３） ０﹒９２元 跌２﹒１３％

創維集團 （００７５１） ２﹒０８元 跌０﹒９５％

海信家電 （００９２１） １０﹒８２元 跌２﹒８７％

通力電子 （０１２４９） １１﹒４８元 跌０﹒５２％

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（ｐｌ）

