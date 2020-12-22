《中資異動》ＴＣＬ電子午後大瀉近一成四，遭美國土安全部審查

《經濟通通訊社２２日專訊》ＴＣＬ電子（０１０７０）午後跌勢加劇，現價跌
１３﹒５６％，報５﹒２９元，盤中低見５﹒０３元，為近四個月低位，跌破百天平均線
（５﹒８４９元）等多條均線，該股成交約４１５９萬股，主動買盤７０％，涉資２﹒２６億元
。
美國國土安全部（ＤＨＳ）代理部長沃爾夫周一（２１日）表示，國土安全部正在審查中國
電視機製造商ＴＣＬ電子的活動，並指今年已發現該公司在所有電視機上安裝後門，令用戶面臨
入侵和數據外洩的風險。
沃爾夫指，國土安全部即將發布對抗中國的戰略行動計劃。擬參考總統特朗普２０１７年的
國家安全戰略，將羅列美國對華戰略措施。
具體措施包括對中國共產黨員實施更嚴格的簽證限制，以及更廣泛禁止使用強迫勞動力製造
的商品。
中資家電股受消息拖累齊挫，創科實業（００６６９）跌１﹒７８％，報１０５﹒１元；國
美零售（００４９３）跌２﹒１３％，報０﹒９２元；海信家電（００９２１）跌２﹒８７％，
報１０﹒８２元。
現時，恆生指數報２６１０２點，跌２０４點或跌０﹒７８％，主板成交７７０﹒４６億元
。國企指數報１０３７４點，跌２７點或跌０﹒２６％。恆生科技指數報８１３６點，跌２３點
或跌０﹒２９％。
即月期指新報２６０７９點，跌２６６點，低水２４點。即月國指期貨報１０３６８點，跌
４９點，低水６點。
上證綜合指數報３３９２點，跌２７點或跌０﹒８１％，成交３０５１﹒２６億元人民幣。
深證成份指數報１４０６６點，跌６７點或跌０﹒４８％，成交３７８９﹒２４億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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ＴＣＬ電子（０１０７０） ５﹒２９元 跌１３﹒５６％
創科實業 （００６６９） １０５﹒１０元 跌１﹒７８％
國美零售 （００４９３） ０﹒９２元 跌２﹒１３％
創維集團 （００７５１） ２﹒０８元 跌０﹒９５％
海信家電 （００９２１） １０﹒８２元 跌２﹒８７％
通力電子 （０１２４９） １１﹒４８元 跌０﹒５２％
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（ｐｌ）
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