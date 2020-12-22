阿里美團齊軟重磅股走弱，港股跌近３００點曾穿二萬六

《經濟通通訊社２２日專訊》市場對新冠病毒新毒株的憂慮大於對新紓困方案的憧憬，隔晚

美股三大指數升跌不一，港股方面則低開４５點，半日反覆向下跌２２點報２６２８４點。午後

科網龍頭股轉勢向下，賭股?車股及本地地產股跌勢擴大，其中吉利汽車（００１７５）跌４﹒

５％，報２２﹒３元，暫為最差表現藍籌，加上美股三大指數期貨齊挫，道指期貨更一度跌逾１

５０點，令港股一度跌破２６０００點關口，現時，恆指報２６０３９點，跌２６７點或跌１﹒

０２％，主板成交８７４﹒６９億元。國指報１０３４０點，跌６１點或跌０﹒５９％。科指報

８１０７點，跌５２點或跌０﹒６４％。

內地兩市亦跌幅擴大，上證綜指報３３７５點，跌４４點或跌１﹒３１％，成交３４８１﹒

６５億元人民幣；深證成指報１３９８７點，跌１４７點或跌１﹒０４％，成交４２７７﹒１６

億元人民幣。

重磅股全數受壓，匯控（００００５）跌０﹒６３％，報３９﹒２５元；友邦（０１２９９

）挫２﹒０６％，報８８元；建行（００９３９）微跌０﹒３５％，報５﹒６３元；騰訊（００

７００）軟０﹒４４％，報５６９﹒５元；阿里（０９９８８）走低０﹒８％，報２４８元；美

團（０３６９０）走落０﹒９３％，報２７５﹒８元。



表列十大跌幅恆指成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利 （００１７５） ２２﹒３０元 跌４﹒５０％

金沙 （０１９２８） ３３﹒１０元 跌４﹒０６％

銀娛 （０００２７） ５６﹒４５元 跌３﹒５９％

中信 （００２６７） ５﹒２４元 跌３﹒１４％

九置 （０１９９７） ３８﹒０５元 跌３﹒１８％

長和 （００００１） ５２﹒３５元 跌３﹒０６％

中石油（００８５７） ２﹒３３元 跌２﹒９２％

百威 （０１８７６） ２４﹒９０元 跌２﹒７３％

長實 （０１１１３） ３８﹒８５元 跌２﹒６３％

港鐵 （０００６６） ４３﹒００元 跌２﹒６０％

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（ｐｌ）

