《異動股》中手游升幅大幅收窄至２％，字節跳動否認洽收購

《經濟通通訊社２２日專訊》中手游（００３０２）現時升幅大幅收窄至２﹒２７％，報

３﹒１５元；成交約３﹒２９億股，涉資１０﹒９８億元。盤中最高見３﹒７５元創近兩個半月

高。

早前有消息傳出，字節跳動正在就收購中手游進行談判，字節跳動希望以每股４元至５元收

購該公司部分股份。不過字節跳動其後否認上述事宜，指消息不屬實。

現時，恆生指數報２６０４１，跌２６５點或跌１﹒０１％，主板成交９０１﹒９０億元

。國企指數報１０３３８，跌６３點或跌０﹒６１％。

上證綜合指數報３３６８，跌５２點或跌１﹒５３％，成交３６１１﹒８７億元人民幣。深

證成份指數報１３９３８，跌１９６點或跌１﹒３９％，成交４４２３﹒８８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中手游 （００３０２） ３﹒１５元 升２﹒２７％

騰訊控股（００７００） ５６９﹒００元 跌０﹒５２％

網龍 （００７７７） １６﹒６０元 跌３﹒７１％

ＩＧＧ （００７９９） ８﹒０７元 跌２﹒３０％



創夢天地（０１１１９） ３﹒６５元 跌１﹒８８％

心動公司（０２４００） ３９﹒４０元 跌０﹒１３％

家鄉互動（０３７９８） ４﹒９８元 升２﹒０５％

友誼時光（０６８２０） １﹒９２元 跌２﹒０４％

祖龍娛樂（０９９９０） ２２﹒７０元 跌０﹒４４％

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（ｎｓ）

