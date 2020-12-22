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即市新聞

22/12/2020 14:29

《異動股》中手游升幅大幅收窄至２％，字節跳動否認洽收購

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中手游（００３０２）現時升幅大幅收窄至２﹒２７％，報
３﹒１５元；成交約３﹒２９億股，涉資１０﹒９８億元。盤中最高見３﹒７５元創近兩個半月
高。
　　早前有消息傳出，字節跳動正在就收購中手游進行談判，字節跳動希望以每股４元至５元收
購該公司部分股份。不過字節跳動其後否認上述事宜，指消息不屬實。
　　　現時，恆生指數報２６０４１，跌２６５點或跌１﹒０１％，主板成交９０１﹒９０億元
。國企指數報１０３３８，跌６３點或跌０﹒６１％。
　　上證綜合指數報３３６８，跌５２點或跌１﹒５３％，成交３６１１﹒８７億元人民幣。深
證成份指數報１３９３８，跌１９６點或跌１﹒３９％，成交４４２３﹒８８億元人民幣。
　
　　表列同板塊或相關股份表現：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中手游　（００３０２）　　　３﹒１５元　　　升２﹒２７％
　　騰訊控股（００７００）　５６９﹒００元　　　跌０﹒５２％
　　網龍　　（００７７７）　　１６﹒６０元　　　跌３﹒７１％
　　ＩＧＧ　（００７９９）　　　８﹒０７元　　　跌２﹒３０％

　　創夢天地（０１１１９）　　　３﹒６５元　　　跌１﹒８８％
　　心動公司（０２４００）　　３９﹒４０元　　　跌０﹒１３％
　　家鄉互動（０３７９８）　　　４﹒９８元　　　升２﹒０５％
　　友誼時光（０６８２０）　　　１﹒９２元　　　跌２﹒０４％
　　祖龍娛樂（０９９９０）　　２２﹒７０元　　　跌０﹒４４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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